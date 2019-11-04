Новосибирские военные вышли на митинг: просят не лишать единственного жилья

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Собравшиеся протестовали против выселения жителей Пашино. Всего в митинге приняли участие около 30 человек.
Военные пенсионеры, служившие в 39-й Глуховской ракетной дивизии, судебными решениями выселяются из своих квартир. Многие прожили десятки лет в квартирах, которые считали своими, в поселке Гвардейский. Однако по документам Минобороны квартиры продолжали числиться служебными.
Сейчас военное ведомство обратилось в суд с исками о выселениях. Районный суд принял уже 33 решения о выселениях. Без жилья могут остаться еще полтораста семей.
С апреля этого года военные пенсионеры проводят в городе митинги, а также судятся с ведомством за право жить в занимаемом ими жилье.
Военный пенсионер Юрий Цветков, семья которого первой столкнулась с процедурой выселения, был одним из участников митинга. «Выселяют не только военных пенсионеров, выселяют гражданских лиц – кто-то не дослужил немножко, кто-то чуть больше проработал. Нам сказали, что ни одного военного пенсионера не выселят. Статья 10 постановления правительства говорит, что в военную службу входит служба в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии. По этому постановлению мой стаж – более 20 лет», - рассказал он местным СМИ.
По словам Цветкова, в домах микрорайона «Гвардейский» немало пустых квартир, но представители Министерства обороны организуют выселения, которые могут коснуться порядка 200 жителей микрорайона.
Лишиться единственного жилья очень страшно, согласитесь. И как показывает опыт, причин для выселения у властей может оказаться предостаточно. Скажем, забрать ключи от квартиры у вас могут за долги по коммуналке или антисанитарию. Также выселить могут по просьбам соседей или родственников. Правда, речь во всех этих случаях идет о жилье, находящемся в государственной или муниципальной собственности и переданной гражданину по договору социального найма. Поэтому если у вас есть соседи-алкоголики или те, кто засыпает жилье мусором с помойки, то управу на них найти можно. А жителям Пашино хочется пожелать выиграть этот бой, ведь в противном случае люди просто останутся без крыши над головой.
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