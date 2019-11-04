Новосибирские военные вышли на митинг: просят не лишать единственного жилья

Очередная акция протеста военных пенсионеров прошла в Новосибирске. Люди пришли в сквер на улице Орджоникидзе, чтобы привлечь внимание властей к выселению бывших служащих Минобороны из квартир. (Гражданское общество в России крепнет и люди все чаще выходят на улицы, чтобы заявлять о своих правах, тем более, если речь идет об единственном жилье. прим. МГ.)

Собравшиеся протестовали против выселения жителей Пашино. Всего в митинге приняли участие около 30 человек.

Военный пенсионер Юрий Цветков, семья которого первой столкнулась с процедурой выселения, был одним из участников митинга. «Выселяют не только военных пенсионеров, выселяют гражданских лиц – кто-то не дослужил немножко, кто-то чуть больше проработал. Нам сказали, что ни одного военного пенсионера не выселят. Статья 10 постановления правительства говорит, что в военную службу входит служба в органах внутренних дел, МЧС, Росгвардии. По этому постановлению мой стаж – более 20 лет», - рассказал он местным СМИ.

По словам Цветкова, в домах микрорайона «Гвардейский» немало пустых квартир, но представители Министерства обороны организуют выселения, которые могут коснуться порядка 200 жителей микрорайона.