Восстановиться после коронавируса поможет санаторное лечение

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Санаторно-курортное лечение – прекрасный способ отдохнуть с пользой для здоровья. Выбор санатория зависит от того, какое заболевание нужно лечить.
Заслуженной многолетней популярностью у отдыхающих пользуются санатории, расположенные в теплом климате. К таким местам отдыха относится санаторий "Солнечный" в Кисловодске, который принимает отдыхающих круглый год и специализируется на лечении болезней нервной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Пребывание в санатории будет полезно и для людей и с другими заболеваниями. Оздоровление достигается, благодаря сочетанию уникальных природных факторов, климата и лечебных процедур.
Высокогорный теплый климат, хвойный лес, уникальная лечебная вода из нарзанных источников создают прекрасные условия для оздоровления легких и сердечно-сосудистой системы. Поэтому в санатории «Солнечный» разработана отдельная лечебно-восстановительная программа реабилитации после COVID-19. Она подойдет всем, кто перенес это серьезное заболевание и хочет восстановить здоровье. Особенно необходим этот курс тем, кто болел коронавирусом в средней и тяжелой форме. Такие пациенты еще долго ощущают неприятные последствия болезни. Жалуются на одышку, кашель, слабость, головные боли, бессонницу, тахикардию. Ведь коронавирус «бьет» не только по легким. Страдают сосуды, особенно капилляры, а также нервная система. Специальная программа реабилитации направлена на устранение последствий болезни. Специально подобранный курс процедур и ЛФК поможет восстановить легкие, улучшить состояние сосудов, повысить иммунитет, укрепить нервную систему, вернуться к нормальной физической активности.
Для получения устойчивого оздоровительного эффекта врачи рекомендуют трехнедельное пребывание в санатории. Но можно приехать и на другой срок. В санатории «Солнечный» есть курсы лечения разной длительности, но не менее семи дней. А вот если речь идет просто об отдыхе, то для этого подойдет тур выходного дня.
Для отдыха понадобится санаторно-курортная карта, которую заполняет лечащий врач по месту жительства. Из медицинской документации еще понадобится справка об отсутствии контактов с больными коронавирусом.
Важно помнить, что в санаторий нельзя приезжать с обострением любого хронического заболевания. Также противопоказанием могут быть онкологические инфекционные и психические болезни.
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