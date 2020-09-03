УЗИ лимфоузлов шеи: показания и специфика проведения

Ультразвуковая диагностика — один из ведущих методов обследования. Его безопасность, универсальность, высокая точность и простота проведения позволяют успешно применять его как на этапе определения нарушения, так и во время терапии и восстановления. Технология незаменима в контексте выявления патологий лимфатической системы. УЗИ лимфоузлов позволяет оперативно выявить проблему и разработать эффективную тактику лечения. Для получения объективной картины необходимо комплексное обследование и грамотная расшифровка результатов.

Специфика УЗИ как диагностического метода

Ультразвуковая диагностика (сонография, УЗД) является лучевым методом, который основан на использовании высокочастотных волн для формирования изображения внутренних структур тела.

Плюсы подхода:

доступность;

неинвазивность;

безопасность;

простая техника проведения;

высокая диагностическая эффективность.

Ультразвуковая томография не несет лучевой нагрузки, поэтому ее разрешено применять для обследования детей, беременных. Удобно, что исследование проводится в режиме реального времени, его без проблем получится реализовать многократно, одномоментно исследовать состояние нескольких органов или систем организма. Необходимо учитывать, что для получения корректных результатов необходимо использовать аппарат определенного класса (этот параметр напрямую влияет на качество изображения).

Важно! Правильность расшифровки полученных данных зависит от квалификации врача, поэтому выбор клиники с сильной технической базой и опытной командой врачей является ключевым аспектом для пациента, нуждающегося в диагностике.

Показания к проведению УЗИ шеи

Увеличение лимфоузлов в районе шеи, проявление болезненных ощущений, подозрение злокачественного образования являются прямыми показаниями к проведению ультразвукового исследования. Физиологические изменения органа периферической системы происходят чаще всего из-за развития воспалительного процесса лимфатических узлов в одной или нескольких группах. Причиной могут стать такие болезни, как лимфаденопатия, лимфаденит или иммунная реакция на удаленный очаг инфекции, аутоиммунные процессы, воспаление в районе соседних зон (носоглотка, горло, трахея, ротовая полость), вызывающее кариес, тонзиллит, гайморит, синусит и др. Этиология проблем зависит от природы нарушения работы лимфатической системы.

УЗИ шеи рекомендуют при проявлении таких симптомов:

болевые ощущения;

увеличение размеров лимфатического узла;

формирование уплотнения, которое не проходит длительное время;

подозрение на распространение метастаз.

Стоит знать! Своевременное проведение УЗИ шеи часто помогает выявить заболевания, которые некоторое время протекают без ярко выраженных симптомов, могу иметь латентную форму (сахарный диабет, туберкулез, онкологические недуги).

Квалифицированная, точная диагностика становится надежной базой для определения тактики лечения, достижения его высокой эффективности. Метод имеет ключевое значение для выявления опухолей, тяжести метастазирования. При подозрении на онкологическую проблему врач сначала выявляет первичные очаги поражения, их распределение, распространенность для установления стадии, тяжести заболевания. Ультрасонография позволит выявить сравнительно небольшие образования, которые невозможно определить с помощью рентгена.

Специфика подготовки и проведения процедуры

Ультразвуковое исследование лимфоузлов шеи не требует особой подготовки. Главное, чтобы зона исследования была доступной для осмотра. В редких случаях необходимо убрать волосы, растущие в этой зоне, снять специальный бандаж или повязку. Для проведения процедуры, как правило, необходимо иметь направление. Врача нужно обязательно проинформировать о хронических, сопутствующих заболеваниях, приеме лекарственных средств (некоторые медикаменты провоцируют изменения тканей лимфоузлов).

Обследование имеет одинаковую эффективность для пациентов любого возраста. Для максимально точной визуализации внутренних структур рекомендуется занять положение сидя. Для лучшего скольжения датчика по поверхности кожи и более комфортного исследования на зону предварительно наносят специальный гель. В большинстве случаев процедура не занимает более 10–30 минут — на этот показатель влияет сложность расположения исследуемых узлов, необходимость дополнительной консультации профильных специалистов. В некоторых случаях для получения объективной картины требуется пройти дополнительные лабораторные исследования. Своевременное обращение к компетентному врачу, который сможет грамотно расшифровать результаты и эффективно использовать современную технику, позволит избежать серьезных проблем со здоровьем.

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