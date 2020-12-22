Свойства семян лотоса для омолаживания организма, улучшения памяти, понижения кровяного давления

Изначально о семенах лотоса стали поступать сведения из Индии, затем из Китая и Японии, потом разведение его самого наладили в Голландии. В этой статье пойдет речь о семенах лотоса каспийского, который произрастает на территории нашей страны.

В азиатских странах это растение используют в качестве закуски, имеющей в своем составе белки и кальций, фосфор и марганец, калий и железо.

Плоды являются афродизиаком, использование которого позволяет омолодить организм и ощутить всю полноту жизни.

С помощью этих орешков, благодаря входящим в их состав антиоксидантам, можно замедлить процесс старения, подлечить сердце и почки.

Состав семян лотоса

В них входят такие витамины, как:

витамин группы "А" в количестве 1 мкг;

витамин группы "В2" или рибофлавин в количестве 0,04 мг;

витамины "В1" и "В6", т.е. тиамин и пиридоксин, каждого по 0,17 мг;

витамин "В5" в составе пантотеновой кислоты в количестве 0,23 мг;

витамин "В9" в количестве 28 мкг;

витамин "В3", никотиновая кислота в количестве 0,13 мг.

Присутствие макроэлементов определяется:

наличием фосфора в количестве 168 мг;

наличием калия в количестве 368 мг;

наличием магния в количестве 55,9 мг;

наличием кальция в количестве 43 мг;

наличием натрия в количестве 0,9 мг.

В семенах имеются и микроэлементы:

железо в количестве 1 мг;

цинк в количестве 0,3 мг;

медь в количестве 94 мкг.

марганец в количестве 0,63м мг

Весьма, и даже очень впечатляющий перечень витаминов, макро и микроэлементов. И все это - в легкоусваиваемой форме.

Именно этот вышеперечисленный состав, а также определение того, что данное растение является афродизиаком, и определяет свойства плодов при использовании его в народной медицинской практике.

Свойства в народной медицине

Вкус лотоса горький, как и у любого эффективного лекарства, но не вкус определяет свойства семян легендарного растения. Эти свойства плодов южного растения способны помочь не молодым, пожилым людям в улучшении работы мозга, для усиления памяти, для предотвращения старческой деменции. Если семена лотоса купить, то их применение может определяться их свойствами:

1. Омоложение организма

В своем составе семена содержат омолаживающий фермент метилтрансфераза L-isoaspartyl или белок L-изоаспартилметилтрансфераза (PIMT, PCMT), который способен распознавать и восстанавливать поврежденные Lи D группы в белки. Этим процессом замедляется старение и омолаживается весь организм человека.

2. Противодействие воспалительным процессам

Природный компонент орешков лотоса - флавоноид кемпферол, который позволяет снизить тканевые воспаления и сделать кожу человека более эластичной.

3. Почки и надпочечники

Вяжущие свойства позволяют семечкам, которые по виду представляют орешки коричневого цвета, благотворно влиять на почки и надпочечники. Их применение позволяет избавиться от ночного недержания мочи.

4. Польза для пищеварения

Усиливается пищеварение и проходит диарея если она в какой-то мере присутствует. Проходит раздразжение кишечника.

5. Бессонница

Как средство успокаивающего действия плоды экзотического растения эффективно используются для лечения тревожных состояний и бессонницы. Успокаивающий эффект, присущий им, помогает прекратить нарушения сна, при этом эффекта привыкания не наблюдается.

6. Снижение артериального давления

Горькие свойства лотоса каспийского позволяют применять его при лечении гипертонической болезни. Алкалоид изохинолин, входящий в состав семени обладает спазмолитическим, а также успокаивающим действием при котором происходит расширение кровеносных сосудов и снижение артериального давления.

7. Применение при лечении простатита и других мужских проблемах

В качестве вспомогательного лечения можно применять эти орехи в лечении простатита и для избавления от репродуктивных проблем. Применяется лотос в виде семян для излечивания сексуальных проблем. Его применение позволяет увеличить количество и качество спермы. Однако при таком использовании лотоса консультация с врачом желательна.

8. Проблемы с ротовой полостью и деснами

При кровотечениях десен, воспалениях слизистой рта лотос, обладая заживляющими свойствами помогают в лечении заболеваний.

9. Сердечные болезни

Т.к. семена богаты таким веществом, как магний, то их использование в качестве лечебного препарата позволяет улучшить кровоснабжение, увеличить доставку кислорода и питательных веществ к сердечной мышце. Такие элементы, как магний и флат (витамин В9) позволяют снизить возможность и риск коронарного заболевания сердца.

10. Применение при ожирении, для снижения веса

Семена каспийского лотоса являются природным элементом с низким гликемическим индексом, который способствует появлению чувства насыщения, тем самым уменьшая количество съедаемой пищи, что в свою очередь позволяет снижать вес естественным путем.

11. Использование семян при кожных заболеваниях и в косметологии

Коричневые плоды лотоса при их правильном использовании позволяют гидратировать (увлажнять эпидермис) кожу, повышать её эластичность, а также придавать лицу естественный цвет. При этом действие плодов лотоса способствует разглаживанию морщин, а также может убирать пигментные пятна. Применение семян в качестве косметического средства позволяет избавиться от шелушения кожных покровов.

12. Применение по прямому предназначению

Можно применить семена лотоса в качестве посадочного материала и при их проращивании возможно вырастить лотос каспийский в домашних условиях.

Противопоказания к использованию семян лотоса каспийского

хронические запоры;

беременность и кормление ребенка;

индивидуальная непереносимость.

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