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Современные методы лечения алкоголизма
Агнесса Ли   
18 Марта 2021 г.
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Алкоголизм, как и любая другая зависимость, считается сложным хроническим заболеванием, влияющим на все органы и системы человека. Поэтому лечение зависимости – процесс, в котором принимают участие разные медицинские специалисты. Это наркологи, психологи, психотерапевты, неврологи, врачи лечебного профиля.

Алкоголизм, как и любая другая зависимость, считается сложным хроническим заболеванием мозга

Но, к сожалению, до сих пор не существует методов, которые бы давали стопроцентную гарантию пожизненного результата. Первый шаг на пути к выздоровлению – консультация нарколога. Лечение алкоголизма проводится в несколько этапов.

Сначала проводится детоксикация – очистка организма от алкоголя. Эту процедуру можно провести на дому, если нет противопоказаний. Для этого нужно обратиться сюда doctorshorin.ru и вызвать врача в любое время суток. После детоксикации можно обсудить с наркологом дальнейшую тактику лечения.

Детоксикация не лечит от алкоголизма, но устраняет последствия влияния этанола на организм, а значит и снижает физическую тягу к выпивке, улучшает самочувствие.

Существуют медикаментозные и немедикаментозные способы лечения алкоголизма. Это разные формы кодирования, психотерапевтическое воздействие, гипноз.

Обычно они применяются комплексно, но такой подход возможен только в стационаре. Пациент проходит обследование и на основании этих данных и сведений о пациенте (возраст, пол, сроки употребления спиртного, количество, причины и так далее), подбирается индивидуальный план лечения.

Один из проверенных способов снятия зависимости, который применяется уже несколько десятков лет и доказал свою эффективность - кодирование по методу Довженко. Многие люди справились с алкоголизмом именно таким образом.

Распространенные заблуждения об алкольной зависимости

Женский алкоголизм не лечится

Это не так. Есть особенности развития женского алкоголизма и главная заключается в том, что пьющая женщина разрушает себя гораздо быстрее, чем мужчина. И избавиться от зависимости ей может быть труднее именно поэтому. Но речи о неизлечимости нет. Все зависит от сроков обращения и желания самой женщины.

Если человек перестал пить много, как раньше – он уже не алкоголик и может выпивать умеренно

Непьющие алкоголики знают, что это не так. И именно это знание помогает им оставаться трезвыми.

Даже спустя много лет трезвости человек может вернуться к старым привычкам под влиянием стресса, тяжелых жизненных обстоятельств.

Поэтому те, кто прошел курс лечения и хочет вести трезвую жизнь, не принимают спиртное даже в малом количестве, и ни в каком виде.

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