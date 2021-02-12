Путь к здоровью: основные принципы правильного питания

Когда человек начинается задумываться о здоровом образе жизни, обычно он старается изменить и питание. И правильно делает. Можно заниматься спортом, соблюдать режим дня, своевременно посещать врачей, но если продолжать питаться чем попало, все это не даст нужного результата.

О здоровом питании как способе исцеления разнообразных недугов известно давным-давно. Еще Гиппократу принадлежит известное изречение: «Ты есть то, что ты ешь». И это абсолютная правда, так как нашему телу для нормального функционирования требуется множество разнообразных веществ, а получить их можно только с пищей. Поэтому неправильное, несбалансированное питание неизбежно разрушает здоровье.

Огромное количество людей во всем мире сейчас страдает от множества болезней, вызванных в первую очередь, неправильным питанием. Ожирение – спусковой крючок для множества тяжелых недугов. Гипертония, сахарный диабет, онкология, сердечные болезни, аллергия, болезни кишечника, астения – все это проблемы, связанные с пищевыми привычками.

Чего можно достичь, изменив свое питание на более здоровое и полноценное?

1. Значительно улучить свое самочувствие и внешний вид, буквально помолодеть на несколько лет. Никакие процедуры для волос и кожи не окажут нужного эффекта, если, например, организму не хватает витаминов, железа и белка.

2. Избавиться от лишнего веса, не прибегая к жестким диетам. А с лишним весом уйдут и многие проблемы со здоровьем.

3. Повысить иммунитет и работоспособность

4. Вылечить некоторые заболевания, не прибегая к лекарствам. Изменением питания лечатся не только нарушения пищеварения, но и кожные заболевания, болезни эндокринной системы и обмена веществ и многое другое.

К слову, всех долгожителей объединяет одно: среди них нет ни одного толстяка. Все люди, прожившие долго, отличались умеренностью в еде - а это один из важнейших принципов здорового питания.

Здоровое питание – это не диеты, не подсчет калорий, не жесткие ограничения и дорогие экзотические продукты. Это полноценный разнообразный рацион, состоящий из полезной «обычной» еды: овощей, фруктов, мяса, круп, бобовых и зелени.

Основные правила просты:

- как можно меньше «пустого» пищевого мусора: фастфуда, полуфабрикатов, консервов, колбас, готовой выпечки, сладких напитков.

- как можно больше натуральных, максимально свежих продуктов. Зимой лучше местная морковь и свекла, чем привезенные издалека тепличные помидоры.

- умеренность. Помните: «Все есть яд, и все есть лекарство. Тем или другим его делает только доза». Среди натуральных продуктов нет абсолютно вредных, или полностью и всем полезных. Даже яблоки могут нанести вред, если съесть их много.

- правильное приготовление. Меньше жарить, больше тушить и запекать, варить на пару. Овощи и фрукты, насколько это возможно, есть сырыми: это витамины и клетчатка.

- режим. Прием пищи несколько раз в день, без спешки, желательно через равные промежутки времени быстро улучшит пищеварение и повысит усвояемость питательных веществ.

Расскажите об этом своим друзьям!