Польза плавания в бассейне для мужчин

Плавание – идеальная кардио тренировка для мужчин, которые заботятся о своем здоровье сегодня и с учетом превосходных результатов в восстанавливающей терапии для людей с различными травмами. Неоспоримым достижением при систематических занятиях плаванием является прокачка всех мышц тела, снижение веса, бодрость и сила духа.

Видимая польза плавания для мужчин

Во время тренировок в бассейне происходит общее укрепление организма, повышается тонус мышц, увеличивается объём легких, стабилизируется эмоциональное и психологическое состояние. Эти и другие немаловажные факторы определяют значимые преимущества плавание для мужчин в бассейне, и как следствие, польза:

Снятие стресса и восполнение энергии

Спортивная мускулистая фигура

Уменьшения риска сердечно-сосудистых болезней

Нормализация давления

Улучшение кровоснабжения

Развитие дыхательной мускулатуры

Сжигание жира и калорий

Повышение выносливости

Улучшение осанки

Важно отметить, что необходимыми условиями для достижения оптимальных результатов во время занятий в бассейне температура воды (23-29 °C) и влажность воздуха должны быть комфортными. Благодаря универсальной фильтрации воды, рециркуляции и очистки воздуха спортивный комплекс Дельфин обеспечивает создание благоприятной обстановки для регулярных тренировок.

Спортивная и крепкая фигура - целебное действие бассейна

Обладатели спортивной фигуры, с широкими плечами и накаченным торсом, всегда привлекали внимание женщин. И неважно в каком возрасте мужчина с крепкими мускулистыми плечами и узким тазом, девушки по достоинству оценят привлекательные характеристики тела, что гарантирует уверенность для знакомства и дальнейшего общения. Плавание обеспечивает тренировку всех групп мышц тела, но максимально задействованы мышцы спины, т.к. именно они обеспечивают передвижение в воде. Кроль на спине или классический, баттерфляй, стиль брас прорабатывают трицепсы, мышцы плеч и ног. Мышцы пресса, груди и бицепсы, используемые во время занятий, так же изменяют телосложение, и обеспечивают выносливость. Развитие мускулатуры в спинном, поясничном, шейном, плечевом отделах формируют правильную осанку и укрепляют суставы.

Позитивные эмоции и укрепление иммунитета станет дополнительным бонусом на пути совершенства фигуры.

Релакс и восстановление сил после тренажёрного зала

Мужчины, предпочитающие силовые тренировки, могут с пользой посетить бассейн после тренажёрного зала. Фитнес-тренеры спортивного комплекса Дельфин рекомендуют плавание, как восстановительную процедуру для снятия напряжения и чувства усталости. Если Вы хотите тренировать мышцы тела и одновременно снижать вес, сжигая жир за счёт снижения калорий, то бассейн самый наилучший вариант для достижения цели. Тренировки в воде ускоряют обменные процессы организма и помогают восстановиться после интенсивной нагрузки.

Крепкое мужское здоровье

Многолетние исследования американских и немецких ученых доказали взаимосвязь регулярных тренировок в бассейне и сексуальными возможностями мужчин. Показатели артериального давления, биохимические исследования крови, улучшение работы легких, гибкость и подвижность суставов, состояние нервной системы (ЦНС) пловцов со стажем позволяет утверждать, что плавание - важный фактор для долголетия мужского здоровья. Оказывая массирующее действие на тело мужчины, улучшаются кровообращение в сосудах и снабжение кислородом мозга и внутренних органов, мышцы приходят в тонус, стимулируется выработка половых гормонов, что способствует долголетию и отсрочивает старость. Плавание рекомендовано для профилактики простатита и с целью лечения эректильной дисфункции.

Польза плавания для нервной системы

В современном быстром ритме жизни, мужчины из-за повышенных обязательств более подвержены стрессовым ситуациям. Истощение нервной системы приводит к повышенной раздражительности и нестабильности психики, что не исключает конфликты на работе, нервозность в семье, плохой сон и ослабление иммунитета. Бассейн способен не только уменьшить нагрузку на нервную систему мужчины, но и подарить сеансы эмоционального и физического расслабления. Занятие плаванием повышает настроение, снижает уровень стресса, лечит депрессию, уменьшает риск заболеваний сердца и сосудов. Вода оказывает благотворное действие на психоэмоциональное состояние мужчины, вызывая приятные ассоциации, отсутствующие в повседневной жизни.

Регулярное посещение бассейна (желательно 3-4 раза в неделю) - залог гармоничных отношений с близкими, эффективного рабочего процесса, крепкого сна и отличного здоровья.

Польза плавания в бассейне для иммунитета

Подверженность инфекционным, простудным и вирусным заболеваниям длительное время отрицательно сказывается на состоянии здоровья мужчины с пониженным иммунитетом. Комплексный подход к решению данной проблемы предполагает прием иммуномодуляторов, отказ от вредных привычек, активный образ жизни и общее закаливание организма. А что как ни поход в бассейн обеспечит закалку организма, плавая в прохладной воде в любое время года? Если нет противопоказаний для посещения бани или сауны, то чередование горячей температуры с плаванием в бассейне, благотворно сказывается на иммунной системе.

Плавание в бассейне – отличный выбор на пути к здоровому образу жизни. Регулярные занятия сделает ваше тело легким и гибким, выносливым и крепким, дыхание правильным, а ум ясным.

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