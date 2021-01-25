Недуги может вылечить… и цветной пластырь?

Тот, кто хочет быть здоровым, ищет информацию, как это сделать в самых разных направлениях. Некоторые люди обращаются, к примеру, к альтернативной медицине. В этом нет, может быть, и ничего плохого, но понравившийся метод сразу примерять на себя не стоит. Здравое решение – познакомиться с плюсами и минусами способа, узнать отзывы тех, кто его уже применял, найти грамотных специалистов, которые проконсультировали бы, подойдет ли выбранный метод конкретно вам и т.д.

Например, кинезиологические тейпирование. Вы слышали о таком? Этот метод состоит в наложении на кожу эластичных цветных лент или обматывании ими. К слову, все для тейпирования можно выбрать и приобрести здесь: physiokit.com.ua.

В чем суть идеи? Кожа лентами фиксируется в не совсем привычном для нее положении, и за счет этого активизируется кровоток и кровообращение на занятом процедурой участке тела. Наклеивать такие ленты могут только специалисты.

Кинезиотейпы – ленты из хлопка с акриловым покрытием, они эластичны, а также гипоаллергенны, влаго- и воздухопроницаемы. Это такой вид пластыря. Носить кинезиотейпы можно примерно пять дней не снимая. Не страшно будет, если их намочит вода. То есть и в душ, и в бассейн с наклеенными на кожу полосками ходить можно. Те, кто занимается продвижением подобного метода лечения, говорят, что эффект от лент зависит от их цвета.

По мнению приверженцев метода, лечебный пластырь творит с организмом просто чудеса. Например, без ограничений в активности можно устранить болевой приступ, снизить проявления нарушений опорно-двигательного аппарата, улучшить микроциркулирование крови т.д. Человек забудет, что такое отеки и синяки. Среди показаний – ушибы, травмы или растяжения. Метод абсолютно безболезненный.

В косметологических центрах сейчас предлагается такая процедура, как тейпирование лица. Тонус кожи при этом методе повышается, лицо выглядит заметно моложе.

Механизм воздействия тейп-лент основан на снижении нагрузок на мышечные волокна, купирование в пораженном месте воспалительного процесса.

Еще раз стоит заметить, что это альтернативная медицина, которая не всегда подходит каждому человеку. Есть у кинезиологического тейпированиея как свои сторонники, так и свои противники. Последние говорят, что эффекта здесь не больше, чем от эффекта плацебо. Поэтому стоит обязательно изучить тему, прежде чем прибегать к такому лечению. И получить консультацию разбирающихся в вопросе людей.

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