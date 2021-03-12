Лечение алкоголизма в реабилитационном центре

Часто люди не подозревают о своей зависимости от спиртного, и не признаются даже себе, что давно находятся в капкане. Ведь начинается все очень безобидно: с бокала для расслабления. Это кажется самым простым и надежным способом снять стресс и повысить настроение после напряженного дня.

В итоге небольшие количества спиртного перестают оказывать эффект и доза увеличивается, а потом уже и не нужна причина, для того, чтобы выпить. Именно так начинается и закрепляется зависимость. Обычно на то, что у человека проблемы со спиртным, указывают его близкие. Не им не всегда удается убедить зависимого признать свою проблему и начать лечение. Обычно никакие скандалы и угрозы не влияют на алкоголика, а делают только хуже. В такой ситуации лучше всего найти клинику, где есть услуга интервенции, как, например, здесь https://emerkon.ru. В этом случае врачи приедут на дом и убедят зависимого лечь в клинику на реабилитацию.

Отдельно стоит сказать о женском алкоголизме. Эта проблема очень серьезна, в первую очередь потому, что об этом не принято говорить. Поэтому женщины либо не обращаются за помощью, либо это происходит слишком поздно. Учитывая особенности организма, женщина спивается до крайней стадии алкоголизма в очень короткие сроки. Женская зависимость развивается стремительно, с такой же скоростью разрушается здоровье и личность. И это основная проблема. А то, что женский алкоголизм неизлечим – это просто миф. Если женщина осознала свою зависимость от алкоголя и готова с ней бороться, в хорошем реабилитационном центре ей обязательно помогут.

Лечение в клинике, особенно если зависимый проходит полный курс реабилитации, может дать очень хорошие результаты, но потом наступает другой период: жизнь вне клиники, которую приходится начинать заново. Ведь трезвый образ жизни будет не совместим со старыми привычками и кругом общения, а иногда даже работой. Зависимый человек нуждается в профессиональной и грамотной поддержке в этот трудный период. Для этого существуют программы адаптации после лечения. Они очень важны, так как помогают предотвратить срыв, и лучше остановить свой выбор на клинике, где такая программа есть.

Врачи-наркологи всегда рекомендуют родственникам алкоголика или наркомана посещать группы для созависимых. На этих собраниях, которые проводят профессиональные психологи, обсуждаются важные вопросы: как помочь человеку после реабилитации продолжить трезвую жизнь, как решать конфликты и свои собственные проблемы.

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