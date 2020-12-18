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Лазерные процедуры омоложения: в чем суть?
|Агнесса Ли
|18 Декабря 2020 г.
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Стремление сохранить молодость всегда было свойственно женщинам. Но сейчас необязательно прибегать к услугам хирурга, чтобы устранить признаки старения или убрать дефекты кожи. С этими задачами вполне справляется лазер.
Важное уточнение: чем новее оборудование, тем лучший результат можно получить. Воздействие лазером – серьезная процедура, которую нужно доверять только врачам –косметологам с высшим медицинским образованием. Например, лазерный пилинг в Екатеринбурге проводится только с помощью современных высококачественных приборов, а саму процедуру проводят дипломированные косметологи в условиях клиники.
Процедура лазерного пилинга может быть поверхностной, средней или глубокой. Это зависит от того, какие повреждения нужно убрать и решение об этом принимает врач-косметолог.
При поверхностном пилинге с помощью лазера удаляется только роговой слой омертвевших клеток кожи, что улучшает внешний вид кожи. Она становится более гладкой и свежей. Кроме того, очищенная кожа лучше воспринимает кремы, сыворотки и другие вещества. Сама процедура не причиняет дискомфорта.
Глубокий пиллинг – достаточно травматичное воздействие, так как затрагивает более глубокие слои кожи. Лазер может воздействовать выборочно на отдельные участки лица, энергия лазера вызывает образование тепла. В результате активно начинают идти процессы регенерации, образуются новые клетки, улучшается кровоток. Клетки кожи начинают вырабатывать коллаген и эластин. А именно эти вещества необходимы для сохранения упругости кожи. Эффект омоложения заметен и сохраняется надолго.
Что можно сделать с помощью лазерного пилинга?
Фактически «стереть» признаки старения, сделать морщины менее глубокими и выраженными, убрать следы рубцов, растяжки, сосудистые звездочки, пигментные пятна. Кроме того, есть и эффект лифтинга – можно заметно подтянуть овал лица, сделать кожу более плотной. Это становится заметно уже после первых процедур.
Не стоит забывать, что к пилингу нужно подготовиться. Сначала кожу осмотрит врач и сделает назначения. После этого нужно соблюдать следующие правила:
- не загорать и не посещать солярий за две недели до пилинга;
- не проводить травмирующие косметические процедуры;
- нельзя употреблять алкоголь;
- ограничивается применение противосвертывающих препаратов;
- за несколько дней перестать пользоваться декоративной косметикой.
После любого пилинга требуется время на восстановление. И, конечно, имеются противопоказания, о которых расскажет врач.
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