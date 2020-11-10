Древняя мудрость аюрведы

Сегодня мы немного расскажем об аюрведе – традиционной индийской системе поддержания здоровья и жизненной гармонии.

Этой науке уже более шести тысяч лет, и это не просто собрание знаний о функционировании человеческого тела, а целая философия. Об этом невозможно рассказать в одной короткой статье, поэтому ограничимся только некоторыми очень общими сведениями.

Главный принцип аюрведы – это баланс, гармония всех Аюрведические целители используют для оздоровления различные плоды и травы, эффективность которых проверена тысячелетней историей. О полезных, улучшающих самочувствие растительных препаратах в аюрведе лучше прочитать в отдельной статье https://www.ayurv1.com/glavnaja/trifala/. Многие знания и рецепты аюрведы давно признаны в западной медицине. Важное значение в аюрведе придается питанию и режиму дня.

При том считается, что одни и те же продукты, могут приносить вред или пользу, или просто оказывать разное воздействие. Зависит это от времени суток, времени года, типа конституции человека, его возраста.

По правилам аюрведы полезны только абсолютно свежие продукты. Пища же, не съеденная сразу после приготовления, приносит вред. Есть продукты и специи, которые считаются особенно полезными.

Мед используется только натуральный, который лучше покупать у проверенного продавца. При бессоннице хорошо помогает столовая ложка меда, разведенная в стакане теплой воды. Мед также полезен при вялом кишечнике для профилактики запоров. Детям можно делать медовые полоскания при ангинах.

Молоко занимает важное место в аюрведическом питании. Конечно, лучше всего использовать свежее молоко, которое нужно кипятить. Но можно пить и пастеризованное. В молоко добавляют различные специи, тогда оно становится еще полезнее. Например, от бессонницы можно выпить теплого молока со щепоткой мускатного ореха и кардамона.

Очень ценятся в аюрведическом питании специи.

Куркума применяется в лечении разных заболеваний. Она полезна для пищеварения, улучшает состав крови, используется как мощный натуральный антибиотик.

С помощью куркумы можно снизить уровень сахара в крови.

В куркуме много железа, поэтому ее применяют при анемии, смешивая полчайной ложки порошка с медом.

Куркумой лечат аллергическую астму и крапивницу.

Фенхель успокаивает нервы, помогает при болезнях желудка и кишечника, усиливает пищеварение, улучшает обмен веществ. Полезен всем, в том числе, детям, беременным и пожилым людям.

Для улучшения переваривания, особенно при болезнях пищеварительного тракта, фенхель полезно добавлять в блюда и просто жевать семена после еды.

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