Жванецкий. Монологи

На дворе заканчивается зима, а у нас – грибы, информацией о которых щедро угощает всех блогер Лидия. Собирать эти дары леса прямо сейчас мы, конечно, еще не пойдем, но лето не за такими уж и горами, поэтому освежим свои знания о грибах, а может, и что новое на канале Лидии о них узнаем. Например, о критериях грибозависимости по версии Американской психиатрической ассоциации. А что, и такая зависимость бывает?..