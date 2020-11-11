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Фильм «Блокадный дневник»: реальная без ретуши память о страшной трагедии Ленинграда
2020-10-15-02-19-05
Главный приз Московского международного кинофестиваля завоевала военная драма Андрея Зайцева «Блокадный дневник». На вопросы ответил обладатель «Золотого...
Звонок от Бога
2014-11-17-01-44-10
Однажды в субботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не брала трубку. Долго ждал пастор, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему жена так...
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2014-10-07-00-32-02
Жил-был святой старец. И говорили о нём, что есть у него волшебная книга, в которой записан день кончины мира, в кой вернётся Господь Иисус Христос. И приходили к старцу люди с...
Язык за зубами
2014-11-27-01-50-51
Как-то раз пожаловался один человек мудрецу: — Все говорят, что я не умею держать язык за зубами, даже называют кляузником. Честно говоря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне теперь исправить все необдуманные...
В больничной палате
2014-10-15-00-30-08
В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери.
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Ян Арлазоров . Мужик
Youtube   
11 Ноября 2020 г.
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