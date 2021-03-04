Ширвиндт и Державин «Самый неснимаемый актёр Закадр Внекадрович Нетронутый»

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян откладывает это мероприятие. Правда, в России и вакцины другие.