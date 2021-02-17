Ширвиндт и Державин «Самый неснимаемый актёр Закадр Внекадрович Нетронутый»

Уголовное преследование врачей за ошибки в лечении принесло свои результаты. Медики признались, что далеко не всегда готовы рисковать при спасении пациентов, ведь если что-то пойдет не так, они отправятся за решетку. И их можно понять с одной стороны. А с другой - как же клятва Гиппократа? И на кого тогда надеяться нам?