Ширвиндт и Державин «Самый неснимаемый актёр Закадр Внекадрович Нетронутый»

В борьбе с коронавирусом предлагается много разных мероприятий, которые находят как своих сторонников, так и противников. Лавировать в потоке информации, связанном с этой темой, сейчас очень сложно, потому что высказываемые экспертами мнения могут быть прямо противоположными. Взять вакцинацию. Есть те, кто горячо поддерживает этот метод противостояния COVID-19. Но вот и другая точка зрения, несколько спускающая с небес на землю и отрезвляющая от эйфории. Известный врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, почему, по его мнению, вакцинация от коронавируса в нашей стране обречена на провал.