Самые большие люди в истории

Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.