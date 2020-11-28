Самых страшных аттракционов в мире

Английский считается лидером среди иностранных языков. И изучать его не только просто интересно для расширения кругозора, но еще и необходимо, ведь это открывает большие возможности. Например, можно сделать хорошую карьеру в совместном предприятии или за границей, в целом повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, самостоятельно изучать специализированную литературу на английском, путешествовать по англоговорящим странам, всё понимая и без трудностей общаясь с носителями языка, понимать также можно фильмы, книги, тексты песен и т.д.