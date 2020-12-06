Ох, уж эти детки

В последние годы так называемый «хендмейд», или изделия ручной работы, приобретает все большую популярность и спрос. Вместе с тем, у некоторых из нас появилось чуть больше свободного времени из-за перехода на удаленный режим работы, а люди старшего возраста и вовсе продолжают находиться в самоизоляции уже длительный период. И, наверняка, некоторые посвящают свой досуг какому-либо хобби, связанному с рукоделием – пошиву одежды, вязанию, созданию украшений, керамики, предметов декора и т.д. Пожалуй, стоит задуматься, не пора ли совместить полезное с приятным и начать получать прибыль от своего хобби?