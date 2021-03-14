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ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Юрий Власов – суперчеловек в очках. Чего ему стоили рекорды?
2021-02-18-09-25-45
Юрий Петрович Власов, самый титулованный тяжелоатлет всех времен, олимпийский чемпион 1960 года, четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике. Он покинул нас на 86-ом году жизни. На его счету 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР. Но и это не все достижения кумира миллионов. Он еще и военный инженер,...
В парикмахерской
2014-11-12-01-46-17
Один человек пришёл в парикмахерскую. Во время стрижки и бритья заговорили с парикмахером о Боге.
Дедушка и Смерть
2014-09-30-00-23-11
Жил старый дедушка. Было ему уже сто лет. Вот узнала Смерть, что живёт такой старый человек. Пришла к нему и говорит:
Картина
2014-09-09-00-57-51
Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий нас мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдёт в гости через пару...
В храм не пускают
2014-10-08-01-04-47
Когда человек был ещё ребёнком, бабушка всегда говорила ему: «Внучек, вот вырастешь ты большой, станет тебе на душе плохо — ты иди в храм, тебе всегда там легче...
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Михаил Жванецкий - Лёгкая Жизнь, Нормально Григорий...
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14 Марта 2021 г.
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