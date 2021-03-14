Михаил Жванецкий - Лёгкая Жизнь, Нормально Григорий...

Часто приходится слышать, что мы, дескать, телевизор не смотрим или давно этот зомбоящик вообще выбросили, но когда в соцсетях появляется заметка по поводу какой-нибудь телепрограммы, то она вызывает отклики. И это говорит о том, что телевизор у нас всё ещё смотрят, другое дело – с каким выражением лица.