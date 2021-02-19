Лучшие интермедии Александра Ширвиндта и Михаила Державина

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Хотели прикупить бытовую технику или одежду? Поторопитесь!
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила Минпромторгу о повышении цен на непродовольственные товары - одежду, обувь, игрушки, мебель, компьютерную и бытовую технику. Стоимость увеличится из-за резкого подорожания контейнерных перевозок.
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Самым привлекательным литературным героем назвали Ретта Батлера
Россияне выбрали идеального мужчину среди литературных героев. В общем зачете среди персонажей отечественных и зарубежных произведений победил Ретт Батлер («Унесенные ветром»), за него голоса отдали 34% пользователей книжного сервиса MyBook. В тройке лидеров также Мистер Дарси («Гордость и предубеждение») и Грей («Алые паруса»).
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Билл Гейтс призвал отказаться от натурального мяса, чтобы спасти планету
Богатые страны должны перейти на синтетическое мясо, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Так считает основатель корпорации Майкрософт, миллиардер Билл Гейтс.
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Юлия Барановская вспомнила, как боялась спиться после ухода Аршавина из семьи
С момента расставания легендарного футболиста Андрея Аршавина и популярной телеведущей Юлии Барановской прошло семь лет. Однако, как оказалось, поклонники до сих пор не знают многих подробностей их семейной жизни.
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Казино «Шамбала» обвиняют в нарушении закона о рекламе и новости от Казино Х
Из-за карантинных ограничений, любители азарта временно не могут посещать наземные казино. Некоторые заведения до сих пор остаются закрытыми, а часть из них работают лишь с соблюдением строгих санитарных норм, что нравится далеко не всем посетителям. В казино х играть онлайн гораздо удобнее. К тому же, ресурс предоставляет огромное количество игровых автоматов на любой вкус, что есть далеко не во всех наземных залах.
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Мусульманам разрешили прививаться от ковида
Мусульманам разрешили вакцинироваться от коронавируса. В Духовном управлении мусульман Татарстана пришли к выводу, что прививка разрешена независимо от состава препарата.
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Здравствуйте, пациент, я ваш доктор-робот!
Сложнейшие хирургические операции, где задействованы не только доктора, но и роботы-ассистенты, проводятся с 2007 года. Плюс таких операций – в меньшей травматичности, а минус – в высокой стоимости. В России первый робот помог провести операцию в 2013 году. Так чем же превосходят эти «железные доктора» нас, людей?
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Школьница из Читы, которую застрелил сосед, перед смертью записала видео
В Сети появилось видео, которое девятилетняя девчушка из Читы записала за несколько минут до смерти. «У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает… мне страшно», — произносит девочка. По ее словам, в квартире с ней были младший и старший братья.
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В Уфе робот сделал уникальную операцию мальчику
Впервые в России хирурги с помощью робота сделали уникальную операцию - восстановили прохождение верхних мочевых путей у подростка.
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Швырнуть сынишку с балкона: как это возможно?!
Кошмарный случай произошел в Тверской области - 31-летний мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.
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Спасла или украла? Новый скандал вокруг приемной дочери Ирины Понаровской
Несмотря на то, что этой истории много лет, в ней постоянно появляются новые и новые подробности. Речь идёт об усыновлении приёмной дочери известной певицы Ирины Понаровской.
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Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев получил за растрату миллионов всего лишь условный срок
Суд в Москве приговорил экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева к условному сроку. Ишаева признали виновным в растрате 7,5 млн рублей.
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Наши предки верили в ужасную судьбу некрещеных детей. А верим ли мы?
Для православных людей крещение ребенка является чем-то само собой разумеющимся. Но если задуматься – какой смысл в крещении? Может быть, предоставить человеку самому сделать выбор, когда он достигнет сознательного возраста?
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Родители спустя десять лет вернули приемных детей в детдом
Иногда бывает так, что дети, которые берут в детдома и дают им билет в счастливую жизнь, приемным родителям оказываются не нужны. Не сживаются вместе, не могут найти точки соприкосновения. Именно так случилось в одной семье из Петербурга. У малышей было все - кроме любви и внимания мамы и папы.
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Ушел из жизни Андрей Мягков — Женя Лукашин из «Иронии судьбы»
В Москве скончался прославленный актер Андрей Мягков. Любимцу россиян, известному по ролям в кинокартинах «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман» было 82 года. Мало кто знает, но Мягков также увлекался живописью и написал несколько детективов.
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Раз цены в магазинах на продукты растут, значит это кому-то нужно?
Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?
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Советы начинающему нумизмату
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
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Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины!
Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое. (В какой-то степени и нам стоило бы взять на вооружение пример Турции, тогда бы люди бережнее относились к растениям, особенно, краснокнижным. - прим. МГ.)
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Наслаждаться пенсией у моря и в своей квартире...
Не только молодежь хочет переехать за границу. Многие пенсионеры, которые имеют достаточное количество средств, стремятся улучшить свое жилищное положение. На пенсии отлично жить у моря, можно, к примеру, выбрать турецкое побережье, если вы хотите жить за рубежом.
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Кое-кому разрешили законно жить без прописки. Свезло!
Несколько категорий граждан освобождены от штрафов за отсутствие «прописки». Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.