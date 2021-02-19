Лучшие интермедии Александра Ширвиндта и Михаила Державина

Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?