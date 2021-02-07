Дети и кошки. Верные друзья

Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?