Вопросы, которые нужно решить, при выборе офиса для компании

Придя в офис какой-нибудь компании, вы никогда не задумывались, откуда он у нее взялся, как она его смогла выбрать, снять, обустроить? В общем, офисная, так сказать, кухня, вас никогда не интересовала? А это может быть любопытным, да и полезным. Ведь нюансы любого дела могут иногда пригодиться в жизни.

Не все компании могут построить себе собственное здание, и поэтому многие из них вынуждены арендовать офис. Такая услуга предлагается повсеместно, можно, к примеру, снять офис в Санкт-Петербурге, Москве, Магадане, Екатеринбурге, Владивостоке, Чите, в городах гораздо меньшего формата, за границей, если там есть бизнес-дела, – где угодно! И это очень ответственное мероприятие. Какие же могут здесь быть предприняты шаги?

Первое, что необходимо сделать, стоит определиться с требованиями к будущему офису. Где он должен находиться географически, каких размеров должна быть будущая «квартира компании», какие помещения в ней присутствовать и т.д. Если в фирме достаточно много сотрудников, некоторые руководители проводят по такому важному вопросу собрание. Здесь действует общеизвестный принцип: одна голова хорошо, а две – лучше. Коллективный разум в действии, так сказать.

Требования стоит разделить на действительно и желательные, но не обязательные. К примеру, что может быть отражено в пункте «важно»: офис только в центре города и на таких-то улицах, охрана пускает посетителей компании сама. Среди желательных пунктов, без которых, тем не менее, обойтись можно: парковочные места для велосипедов, не последние этажи офисной высотки, высокие потолки, расписанные как-нибудь авангардно стены и т.п.

После составления и утверждения списка требований, можно начать подбирать варианты. Делает это руководитель компании или его доверенные лица. А когда на подобных действиях решено не экономить, то профессионалы-риелторы, у которых в ходу больше инструментов для поиска, чем у людей иных направлений деятельности. Но услуга специалистов, естественно, не бесплатна.

Когда офис найден, и он подходит под ранее сформулированные требования, нужно будет заключить договор аренды. Перед подписанием бумаги важно внимательно изучить все позиции документа и все неясности для себя разъяснить. Иначе, к примеру, можно будет платить в дальнейшем тройную цену за уборку помещений или нарваться на другие расходы, которых вполне можно было бы избежать.

Вот такие некоторые дела в части тонкостей подбора офиса. А вы знали об этом?

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