Что предлагают частные дома престарелых для своих постояльцев

Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.

Заведений подобного толка сейчас в России немало, есть государственные учреждения, работают также и частные. К примеру, дом престарелых Надежные Руки. Это сеть пансионатов, которые расположены в городе Уфе и Уфимском районе. Здесь предлагают хороший набор услуг, который поддержит и украсит жизнь пожилого человека.

Выбрать достойный частный дом престарелых сейчас несложно, потому что такие учреждения организуют для интересующихся родственников (а иногда и самих потенциальных постояльцев) экскурсии. Можно записаться на такую экскурсию, посмотреть дом внутри, прилегающую территорию, подробно узнать обо всех услугах, возможных программах пребывания и скидках.

Не обязательно отправлять пожилого родственника на круглосуточное пребывание. Некоторые родственники выбирают только нахождение на пятидневке, а на выходные человека забирают домой. Или пенсионера можно устроить в дом престарелых на время отпуска родных, чтобы они спокойно отдохнули в этот период и точно знали, что их бабушка или дедушка (иногда вместе) будут находиться в отличных условиях под постоянным присмотром.

Часто дома престарелых предлагают своим постояльцам пяти- или шестиразовое питание. Ориентиром для определенных блюд могут служить и заболевания человека (бывает ведь, что-то есть можно, а что-то нельзя).

Номера – двух-, трех-, иногда четырехместные. Уютные, чистые, с общим шкафом для одежды и отдельной прикроватной тумбочкой, столом и санузлом.

Санузлы оборудуются здесь поручнями, предусмотрены для комфортных гигиенических процедур душевые кабины. При необходимости в мероприятиях, касающихся личной гигиены, сотрудниками учреждения оказывается постояльцу помощь.

Хорошо обустраиваются прилегающие территории домов престарелых. Часто сами дома находятся вдали от города, в окружении зеленых зон. На территориях есть аккуратные дорожно-тропиночные сети, скамейки со спинками, беседки. В некоторых учреждениях для постояльцев обустраивают уличные тренажеры, чтобы люди посильно могли заниматься здесь физкультурой.

Предлагается медицинская помощь, кому необходимо – специальное оборудование (ходунки, коляски, функциональные кровати, противопролежневые матрасы).

Можно навещать своего пожилого родственника в удобное оговоренное время и всегда быть уверенным: у бабушки или дедушки все хорошо.

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