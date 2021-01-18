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Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Ксения ДАВЫДОВА   
18 Января 2021 г.
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Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.

Награда для героя

На Западе этот вид развлечений называется словом квест. Считается, что он возник в скаутских организациях, аналогом которых была советская пионерия, однако некоторые исследователи полагают, что квест зародился намного раньше и служил для воспитания молодых воинов и охотников.

Обучающая ценность квеста огромна: он помогает понять, что в жизни, чтобы добиться желаемого, необходимо приложить интеллектуальные и физические усилия и никогда не останавливаться на полпути, ведь награду принесет лишь разгадка, находка, правильный ключ.

Со временем из этого развлечения родился популярный жанр компьютерных игр, однако старый добрый квест и поныне существует в открытом жизненном пространстве, далеком от компьютерной зависимости.

Квесты делятся на следующие основные виды:

  1. Страшные
  2. Детские
  3. Семейные
  4. Для новичков
  5. Приключения
  6. Для большой компании
  7. Перформансы
  8. Круглосуточные
  9. Хоррор
  10. Фантастические
  11. Мистические
  12. Антуражные
  13. Сложные
  14. Детективные
  15. Экшн-игры
  16. Романтические
  17. Ролевые
  18. На день рождения
  19. С зоной отдыха
  20. С актером.

Все для детей

Большой популярностью в наши дни пользуются детские квесты, что связано с самоизоляцией, которая изменила привычное течение жизни миллионов людей. Среди позитивных моментов, связанных с карантином, психологи отмечают возможность больше времени уделять семье.

Пандемия напомнила людям о базовых ценностях, в том числе о необходимости воспитания подрастающего поколения.

Этой цели служат детские квесты, ведь их функция заключается не только в развлечении и веселье, но и в сплочении семьи как единой команды. Простой квест можно устроить своими силами. Если же нет опыта в этой сфере или хочется получить действительно увлекательное приключение, то можно забронировать квест на специализированных сайтах в интернете.

При выборе компании необходимо учесть город, на территории которого осуществляется услуга - например, Томск или дюбой другой, подходящий вам.

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

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