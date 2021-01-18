Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.
Награда для героя
На Западе этот вид развлечений называется словом квест. Считается, что он возник в скаутских организациях, аналогом которых была советская пионерия, однако некоторые исследователи полагают, что квест зародился намного раньше и служил для воспитания молодых воинов и охотников.
Обучающая ценность квеста огромна: он помогает понять, что в жизни, чтобы добиться желаемого, необходимо приложить интеллектуальные и физические усилия и никогда не останавливаться на полпути, ведь награду принесет лишь разгадка, находка, правильный ключ.
Со временем из этого развлечения родился популярный жанр компьютерных игр, однако старый добрый квест и поныне существует в открытом жизненном пространстве, далеком от компьютерной зависимости.
Квесты делятся на следующие основные виды:
- Страшные
- Детские
- Семейные
- Для новичков
- Приключения
- Для большой компании
- Перформансы
- Круглосуточные
- Хоррор
- Фантастические
- Мистические
- Антуражные
- Сложные
- Детективные
- Экшн-игры
- Романтические
- Ролевые
- На день рождения
- С зоной отдыха
- С актером.
Все для детей
Большой популярностью в наши дни пользуются детские квесты, что связано с самоизоляцией, которая изменила привычное течение жизни миллионов людей. Среди позитивных моментов, связанных с карантином, психологи отмечают возможность больше времени уделять семье.
Пандемия напомнила людям о базовых ценностях, в том числе о необходимости воспитания подрастающего поколения.
Этой цели служат детские квесты, ведь их функция заключается не только в развлечении и веселье, но и в сплочении семьи как единой команды. Простой квест можно устроить своими силами. Если же нет опыта в этой сфере или хочется получить действительно увлекательное приключение, то можно забронировать квест на специализированных сайтах в интернете.
При выборе компании необходимо учесть город, на территории которого осуществляется услуга - например, Томск или дюбой другой, подходящий вам.
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