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ЖК SYMBOL Елены Батуриной одержал победу на международном конкурсе European Property Awards 2020

Ксения ДАВЫДОВА   
16 Ноября 2020 г.
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ЖК SYMBOL Елены Батуриной одержал победу на международном конкурсе European Property Awards 2020

Победу на международном конкурсе European Property Awards 2020 одержал элитный жилой комплекс SYMBOL в Лимассоле международной предпринимательницы Елены Батуриной. Девелоперскому проекту SYMBOL Residence престижная премия присуждена в пяти номинациях: апартаменты/кондоминиум на Кипре; маркетинг девелоперского проекта на Кипре; многоэтажное жилое строительство на Кипре; архитектура высотных жилых зданий на Кипре; веб-сайт девелоперского проекта на Кипре.

Известный испанский архитектор Рикардо Бофилл и его студия Taller de Arquitectura выступили разработчиками проекта жилого комплекса, а строительство взяла на себя компания Golden Wisdom, входящая в инвестиционную группу Елены Батуриной. Расположенный на побережье недалеко от центра Лимассола, ЖК SYMBOL включает 26 квартир общей площадью 7300 квадратных метров. В распоряжении жителей комплекса имеются зоны отдыха, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс, частный сад и подземная парковка.

 

ЖК SYMBOL Елены Батуриной одержал победу на международном конкурсе European Property Awards 2020

При реализации проекта акцент был сделан на качество жизни его будущих жителей, поэтому была проработана каждая деталь, подчеркнул Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence. В результате жилой комплекс отличает высокая энергоэффективность и технологичность, наличие индивидуального внутреннего пространства, здоровая и благоприятная внешняя среда, яркая архитектура.

Конкурс European Property Awards оценивает наиболее яркие и профессиональные достижения специалистов, компаний и проектов, являясь одним из направлений престижной независимой премии в области недвижимости и девелопмента International Property Awards. Более 80 независимых экспертов, обладающих большим опытом в сфере недвижимости, выступают членами жюри, которое возглавляют члены палаты лордов британского парламента: Lord Caithness, Lord Best, Lord Waverley.

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