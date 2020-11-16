ЖК SYMBOL Елены Батуриной одержал победу на международном конкурсе European Property Awards 2020

Победу на международном конкурсе European Property Awards 2020 одержал элитный жилой комплекс SYMBOL в Лимассоле международной предпринимательницы Елены Батуриной. Девелоперскому проекту SYMBOL Residence престижная премия присуждена в пяти номинациях: апартаменты/кондоминиум на Кипре; маркетинг девелоперского проекта на Кипре; многоэтажное жилое строительство на Кипре; архитектура высотных жилых зданий на Кипре; веб-сайт девелоперского проекта на Кипре.

Известный испанский архитектор Рикардо Бофилл и его студия Taller de Arquitectura выступили разработчиками проекта жилого комплекса, а строительство взяла на себя компания Golden Wisdom, входящая в инвестиционную группу Елены Батуриной. Расположенный на побережье недалеко от центра Лимассола, ЖК SYMBOL включает 26 квартир общей площадью 7300 квадратных метров. В распоряжении жителей комплекса имеются зоны отдыха, бассейн, спортивно-оздоровительный комплекс, частный сад и подземная парковка.

При реализации проекта акцент был сделан на качество жизни его будущих жителей, поэтому была проработана каждая деталь, подчеркнул Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence. В результате жилой комплекс отличает высокая энергоэффективность и технологичность, наличие индивидуального внутреннего пространства, здоровая и благоприятная внешняя среда, яркая архитектура.

Конкурс European Property Awards оценивает наиболее яркие и профессиональные достижения специалистов, компаний и проектов, являясь одним из направлений престижной независимой премии в области недвижимости и девелопмента International Property Awards. Более 80 независимых экспертов, обладающих большим опытом в сфере недвижимости, выступают членами жюри, которое возглавляют члены палаты лордов британского парламента: Lord Caithness, Lord Best, Lord Waverley.

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