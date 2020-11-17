В курсы VSH25 включены специальные упражнения йоги. Российской компанией IVAO проект под названием «VSH25» был запущен совсем недавно. Он предоставляет человеку возможность использовать для замедления процесса старения, продления жизни, улучшения здоровья свои внутренние ресурсы. Профессиональный мастер йоги Вишну Шаран Шукла присоединился к разработчикам, создав комплекс упражнений йоги, которые помогут быстрее добиться целей, заявленных в биологической программе VSH25. Упражнения легко применимы в домашних условиях и доступны для выполнения людям любого возраста, веса и комплекции.

Для решения самых разных проблем со здоровьем VSH25 предлагает пользователям 12 курсов. В их числе программы для избавления от вредных привычек, снижения уровня стресса, снятия боли, нормализации давления, омолаживания организма и т.д. Упражнения йоги, разработанные Вишну Шукла, включены теперь в каждый из этих курсов, причем каждое из них направлено на решение конкретной проблемы. Дыхательные практики, медитации, различные асаны и прочее составляют основу йоговского комплекса.

Йога способствует оздоровлению и омоложению организма, доказано во множестве исследований. Всем, кто стремится достичь успеха, разработчики VSH25 советуют заниматься ею. Вишну Шаран Шукла, один из самых востребованных мастеров йоги в Санкт-Петербурге, имеющий более чем 20-летнюю практику обладатель сертификата университета йоги (SVYASA, Swami Vivekananda Yoga Anusandhana Samsthana) в городе Бангалор в Индии, тоже говорит об этом. Он считает йогу практикой, которая учит слышать собственные мысли, чувствовать и понимать свое тело, правильно дышать, лекарством от физических, духовных и эмоциональных проблем. Вишну Шукла говорит: нужно обязательно практиковать йогу, если люди хотят жить дольше.

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