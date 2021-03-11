С наступившим Международным женским днем петербурженок поздравил Михаил Романов

Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов поздравил жительниц Санкт-Петербурга с наступившим Международным женским днем. В своем обращении парламентарий попросил представительниц прекрасного пола принять искреннюю признательность за их мудрость, красоту, безграничную поддержку, нежность и терпение.

Михаил Романов выразил благодарность всем матерям, особенно многодетным и воспитывающим приемных детей за то, что они дают и продолжают жизнь, воспитывают добрых, умных и здоровых наследников лучших традиций многонационального народа России, назвав это неоценимым подвигом. Женщины, по словам депутата, умеют найти необходимое душевное тепло, чтобы помочь своими советами, улыбками и пониманием мужчинам, являются надеждой и опорой родным, заботливыми хранительницами семейного очага.

Сочетая в себе мягкость и смелость, хрупкость и настойчивость, женщины удивляют мужчин своей способностью конкурировать с ними в самых разных сферах деятельности: в строительстве, промышленности, армии, космосе, не говоря уже о политике, управлении, искусстве и науке. Женщины часто демонстрируют ответственное отношение к делу, высокий профессионализм и большую работоспособность, подавая пример остальным.

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