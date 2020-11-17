Премия ПроДокторов 2020 присуждена на основании народного рейтинга врачам и клиникам

Сайт «ПроДокторов», крупнейший в стране ресурс отзывов о врачах, составил первый народный рейтинг лучших врачей и медицинских учреждений. Для этого были проанализированы свыше 400 тысяч отзывов пациентов, оставленных на сайте в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Мнение пациентов стало определяющим при определении лауреатов Премии ПроДокторов 2020 – ими стали более 3000 специалистов и около 2000 медицинских клиник. С полным списком можно познакомиться на сайте премии.

Основным условием для участия в Премии ПроДокторов 2020 было наличие не менее 10 врачей конкретной специализации, о которых пациенты оставляют отзывы в данном регионе. Активнее всего отзывы оставляли о таких медицинских специалистах, как стоматологи, неврологи и гинекологи. Анализ отзывов показал, что реже всего публиковались мнения о врачах Алтая, Ненецкого и Чукотского АО, а наибольшую активность проявляли жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края.

Основатель сервиса ПроДокторов Сергей Федосов рассказал, что ресурс стал площадкой, объединяющей врачей и пациентов, чем компания очень гордится. Потому что ее основная цель – доверие и эффективная коммуникация между врачом и пациентом. Получать отзывы очень важно, так как это оценка специалиста и показатель его пациентоцентричности, подчеркнул Сергей Федосов. И с этим связано решение сделать основой Премии ПроДокторов выбор пациентов. Для обработки всех отзывов за год сервис использовал искусственный интеллект, которому понадобилось для определения победителей почти сутки.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации компания организовала церемонию награждения лауреатов Премии ПроДокторов 2020 в формате онлайн-ток-шоу. Ведущей события стала Татьяна Лазарева.

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