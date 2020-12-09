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Основатель премии World Travel Awards присоединится к Всероссийскому конкурсу «Мастера гостеприимства»
Ксения ДАВЫДОВА   
09 Декабря 2020 г.
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Основатель премии World Travel Awards присоединится к Всероссийскому конкурсу «Мастера гостеприимства»

Грэм Кук объявил о том, что он присоединится ко второму сезону Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Напомним, что речь идет об основателе и президенте премии World Travel Awards, ему предстоит стать одним из наставников состязания, способствующего раскрытию потенциала профессионалов, формированию ярких новых традиций, а также повышению стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В рамках конкурса оцениваются знания и компетенции участников, а также их авторские идеи. Создатели лучших проектов смогут рассчитывать на поддержку с их реализацией в регионах нашей страны.

Основатель премии World Travel Awards присоединится к Всероссийскому конкурсу «Мастера гостеприимства»

По словам Грэма Кука, Российская Федерация сейчас входит в число наиболее быстроразвивающихся стран. Он рассказал о том, что гордится возможностью присоединиться к мероприятию, которое помогает формировать профессиональную среду отечественных представителей сферы гостеприимства. Основатель премии World Travel Awards добавил, что он рад тому, что сможет содействовать прогрессу России в туристическом направлении.

Напомним, что 30 октября текущего года завершился первый сезон «Мастеров гостеприимства». Второй сезон стартовал 13 ноября, заявочная кампания будет вестись до 15 января будущего года. Участвовать в конкурсе приглашают граждан нашей страны, которые достигли возраста совершеннолетия. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) оказывает партнерскую поддержку реализации мероприятия.

Зарегистрироваться можно на сайте «Мастера гостеприимства».

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