О новых законодательных инициативах в сфере здоровья граждан рассказал Михаил Романов

В Госдуме рассмотрено несколько законодательных инициатив в сфере охраны здоровья граждан. Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», назвал этот процесс продолжением работы по укреплению иммунитета россиян к болезням и по борьбе с пропагандой запрещенных веществ.

В первом чтении принят законопроект о введении с 1 января 2022 года нового социального вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Как отмечает парламентарий, это – популяризация здорового образа жизни, укрепляющего иммунитет человека, и практически прямое финансирование государством физкультурно-оздоровительных занятий граждан. Михаил Романов уверен: необходимо системно стимулировать и повышать доступность массового спорта.

В третьем чтении Госдума приняла законопроект, предусматривающий ответственность за незаконную рекламу закиси азота. Михаил Романов, один из соавторов инициативы, рассказал, что нарушители закона понесут наказание в виде штрафов. По его словам, эта мера является скорее профилактической, чем заградительной. Депутат не исключил, что при проявлении невысокой эффективности данной нормы на практике законодатели вернутся к этой теме и ужесточат штрафы.

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