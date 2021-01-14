Новую платформу электронного управления электробусами представила ИТЭЛМА

ИТЭЛМА, научно-производственное предприятие, представило новую платформу электронного управления и концепцию быстрого обеспечения электробусов энергией без развёртывания контактной инфраструктуры. Рабочую встречу с руководством компании в свете этого события провел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Снижение расхода на тягу, что дает возможность экономить порядка 25% энергии, – одно из важных преимуществ платформы, как и способность транспортного средства самостоятельно выполнять диагностику всех электронных и электрических цепей. Камеры внутреннего и внешнего обзора, мультиплексная система управления, возможность подключения телематических сервисов на базе блока ЭРА-ГЛОНАСС, новые валидаторы с адаптивным дизайном под салон автобуса и другое – все это включено в новую платформу.

НПП ИТЭЛМА впервые анонсировало в качестве новой платформы для пассажирского транспорта электронную архитектуру в Брюсселе на международной выставке BusWorld в конце 2019 года. В автобусы, работающие в Московском регионе, разработка была успешно внедрена в 2020 году. С определенной доработкой новая платформа ИТЭЛМА для электробуса может быть использована в электробусах и автобусах любого типа и конфигурации.

Максиму Ликсутову специалисты ИТЭЛМА также показали готовое решение по быстрой замене батарей электробусов на маршруте. Перезарядка электробусов происходит за 5-6 минут, в 3 раза увеличивается запас хода.

Новое решение значительно повышает энергоэффективность электротранспорта и помогает исключить единовременную высокую нагрузку на электрические сети в местах зарядки транспорта, отметил президент ГК ИТЭЛМА Александр Постников. Правительство города приветствует инновационные разработки для транспорта, в свою очередь заявил Максим Ликсутов.

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