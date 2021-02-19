Михаил Романов: профессионализм и самоотверженность петербургских врачей остановили распространение пандемии в городе

Выполнение в 2020 году мероприятий городской государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» стало основным пунктом обсуждения на состоявшемся заседании Правительства Санкт-Петербурга. В числе участников события, проходившего в формате видеоконференции, был и депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов. Также в рамках заседания о задачах Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга на 2021 год рассказал глава ведомства Дмитрий Лисовец.

Парламентарий, комментируя итоги мероприятия, заметил, что Санкт-Петербург доказал успешность тактики борьбы с коронавирусной инфекцией, которую реализовали по инициативе президента РФ Владимира Путина Правительство РФ и Государственная Дума. Региональные стратегии сопротивления пандемии в экономическом плане и в работе местных систем здравоохранения и социальной защиты граждан были поддержаны федеральными финансовыми и управленческими мерами. При этом Михаил Романов подчеркнул: распространение пандемии в городе было остановлено в большей степени благодаря выдержке, самообладанию, профессионализму и самоотверженности петербургских медиков.

Под влиянием коронавирусной инфекции, заметил Михаил Романов, в городе была кардинально перестроена работа всей системы здравоохранения. Сегодня, когда город вышел на плато, началась вакцинация жителей, наступило время для восстановления обычного формата работы городских стационаров и плановой реализации программ Комитета по здравоохранению.

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