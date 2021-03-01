Михаил Романов поздравил петербуржцев с Днем защитника Отечества

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил жителей Санкт-Петербурга с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые петербуржцы, дорогие защитники Отечества! Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником! 23 февраля мы чествуем всех, кто преданно служил и служит Родине, надежно защищает интересы нашей страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России. Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. В этот особый день слова признательности и благодарности мы выражаем ветеранам Великой Отечественной войны и героическим защитникам Ленинграда. Проявленные ими мужество, отвага и героизм – высокий пример патриотизма и безграничной любви к Родине. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны. День защитника Отечества – также является праздником всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты российской армии примерной службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность присяге и благородство», - говорится в обращении Михаила Романова.

Парламентарий подчеркнул, что защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина.

«Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно защитники этих ценностей всегда пользуются особым уважением общества, авторитетом, служат примером подрастающим поколениям. Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой наших детей и родителей», - отмечается в обращении Михаила Романова.

Парламентарий отметил, что сегодня российские военнослужащие надежно стоят на защите интересов нашего государства, приумножая его славу и могущество.

«Российская армия обеспечивает обороноспособность, суверенитет, мощь и международный авторитет нашей страны. Военнослужащие армии и флота современной России успешно продолжают ратные традиции, добросовестно выполняют воинский долг, надежно обеспечивая безопасность россиян и целостность государства», - говорится в обращении Михаила Романова.

В тексте поздравления говорится, что, как правило, 23 февраля ассоциируется с мужским днем, но среди военнослужащих и гражданского персонала на военной службе немало женщин, которые своим трудом ежедневно вносят достойный вклад в дело служения Отечеству. Это и их праздник! Михаил Романов также подчеркнул, что защитник Отечества сегодня - это и тот, кто проявляет героизм в обычной гражданской, семейной и профессиональной жизни, принимает и реализует важные решения, делая жизнь окружающих более достойной, комфортной и светлой.

«Я поздравляю петербуржцев с этим замечательным праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях! Уверен, вместе мы преодолеем любые препятствия, осуществим намеченные планы и сделаем все возможное для процветания нашей страны! Пусть в каждом доме будет благополучие, а на нашей родной земле – мир и спокойствие!», - говорится в поздравлении Михаила Романова.

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