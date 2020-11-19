Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России

|
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
В реализации государственной национальной политики в настоящее время важная роль отводится простым гражданам и общественным организациям. Одним из результативных инструментов в этом направлении является их участие в конкурсах социальных проектов. При этом большое значение приобретает экспертная оценка и отбор лучших региональных практик. Как отметил Андрей Березин, директор Дома народов России, с этим в ходе семинаров согласились и представители общественных организаций, и Федеральных национально-культурных автономий России (ФНКА). Было подчеркнуто: такой подход способен побудить граждан к разработке и осуществлению собственных социальных проектов с целью укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений.
Дом народов России заявил о стремлении помогать воплощать в жизнь проекты в области межнациональных и межкультурных отношений, а также рассказывать о лучших практиках в российских СМИ, что откроет перспективы для их тиражирования. Размещение на сайте ФГБУ «Дом народов России» успешных практик победителей конкурсов прошлых лет также позволит другим общественным организациям и гражданам знакомиться с ними, перенимать опыт, использовать его в своих последующих проектах в рамках реализации государственной национальной политики.
Ознакомиться с серией семинаров, вебинаров и мастер-классов можно на сайте «Дом народов России» в разделе «Программа».
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Очереди за пособиями по безработице стали больше в пять раз. Тревожно...
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
-
Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
-
«Хватит насилия, прими волю народа!»: белорусские писатели написали открытое письмо «батьке»
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
-
Умерла актриса Любовь Румянцева
Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет, говорится на странице киностудии «Беларусьфильм» в фейсбуке.
-
Адвокат Лозы отреагировал судебным иском на матерное стихотворение Шнурова
Музыкант Юрий Лоза решился судиться с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым из-за его стихов. Иск автора композиции «Плот» зарегистрировал Симоновский суд Москвы.
-
Пенсионерку выписали около полуночи спустя два дня после реанимации — мест нет
Жительницу Краснотурьинска в Свердловской области выписали из больницы Верхотурья около полуночи, объяснив, что мест в медучреждении больше нет.
-
Ученые хотят воссоздать старые запахи Европы
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
-
Алтайские учителя пожаловались на урезание зарплат
В Алейске Алтайского края более 50 учителей рассказали о сокращении зарплат.
-
Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие
27 ноября больнице Святого Георгия — одному из старейших лечебных заведений Северной столицы — исполняется 150 лет.
-
Переболевший коронавирусом Борис Джонсон снова ушел на самоизоляцию
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь проверили на наличие коронавирусной инфекции. Как пишет The Guardian, тест показал отрицательный результат.
-
Птица дятел: что мы знаем о нем?
Дятел – красивая, активная птичка, которая не устает, кажется что совсем без перерыва, прыгать по стволу и стучать по дереву. Порой удивляешься, как же голова у нее не болит? Но только ли этой своей способностью может быть интересен данный пернатый? Конечно же, нет. И вот вам несколько любопытных фактов о шустрой птичке.
-
В Италии активизировался вулкан и засыпал города пеплом
В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи к северу от Сицилии прогремел мощный взрыв. Он выбросил столб пепла, который осел на территории ближайших населенных пунктов.
-
В Эльзасе найдено потерянное голубем 110 лет назад письмо офицера
Пара, гулявшая недалеко от городка Ингерсайм в Эльзасе, заметила на одном из лугов блестящий предмет, видневшийся на поверхности почвы. Откопав его, туристы увидели небольшую алюминиевую капсулу, в которой находилась записка длиной около пяти сантиметров.
-
Жириновский призвал закрыть все церкви на карантин
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть все религиозные заведения, пока не пройдет эпидемия коронавируса. Он уверен, что в церквях и мечетях не соблюдаются санитарные предписания властей.
-
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток
Туроператоры прорабатывают возможность запуска на Новый год чартерных программ на Дальний Восток, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
-
«Кража века» из сокровищницы королей в Дрездене: первых подозреваемых задержали через год
Германская полиция провела «мегаоблаву» в трех федеральных землях по делу о краже предметов искусства из хранилища саксонских королей «Зеленый свод».
-
Страшные роботы-волки начали пугать медведей на острове Хоккайдо
В городе Такикава на острове Хоккайдо появились «волки-роботы», которые призваны отгонять пришедших в город медведей и других диких животных. Власти города сообщают, что это оказалось весьма эффективным средством.
-
Срочные вклады потеряли среди россиян былую привлекательность
Большинство россиян предпочитают размещать накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности, однако 7% вкладчиков планирует закрыть их. К такому выводу пришли аналитики «Росгосстрах банка» и НАФИ.
-
Владимир Винокур намекнул, что готов покинуть сцену из-за коронакризиса
Известный юморист Владимир Винокур вслед за артистами Львом Лещенко и Валерием Меладзе пожаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии.
-
Специалисты рассказали, какая бытовая техника ломается чаще всего и почему
В наши дни уже практически невозможно представить, что люди когда-то обходились без бытовой техники. Мы привыкли, что электроприборы делают нашу жизнь комфортной, выполняют за нас домашнюю работу, облегчая наш труд и улучшая быт. И нередко случается так, что поломка какого-то домашнего бытового прибора нарушает привычный уклад жизни, можно сказать, выбивает нас из колеи. Хорошо, что сейчас существуют специализированные сервисные центры, которые могут быстро и качественно все починить, например, https://lg-helper.com/. Но нам все же интересно, какую бытовую технику приходится ремонтировать чаще и по каким причинам?