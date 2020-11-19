ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России
Ксения ДАВЫДОВА   
19 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России

Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».

В реализации государственной национальной политики в настоящее время важная роль отводится простым гражданам и общественным организациям. Одним из результативных инструментов в этом направлении является их участие в конкурсах социальных проектов. При этом большое значение приобретает экспертная оценка и отбор лучших региональных практик. Как отметил Андрей Березин, директор Дома народов России, с этим в ходе семинаров согласились и представители общественных организаций, и Федеральных национально-культурных автономий России (ФНКА). Было подчеркнуто: такой подход способен побудить граждан к разработке и осуществлению собственных социальных проектов с целью укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений.

Дом народов России заявил о стремлении помогать воплощать в жизнь проекты в области межнациональных и межкультурных отношений, а также рассказывать о лучших практиках в российских СМИ, что откроет перспективы для их тиражирования. Размещение на сайте ФГБУ «Дом народов России» успешных практик победителей конкурсов прошлых лет также позволит другим общественным организациям и гражданам знакомиться с ними, перенимать опыт, использовать его в своих последующих проектах в рамках реализации государственной национальной политики.

Ознакомиться с серией семинаров, вебинаров и мастер-классов можно на сайте «Дом народов России» в разделе «Программа».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 