Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России

Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».

В реализации государственной национальной политики в настоящее время важная роль отводится простым гражданам и общественным организациям. Одним из результативных инструментов в этом направлении является их участие в конкурсах социальных проектов. При этом большое значение приобретает экспертная оценка и отбор лучших региональных практик. Как отметил Андрей Березин, директор Дома народов России, с этим в ходе семинаров согласились и представители общественных организаций, и Федеральных национально-культурных автономий России (ФНКА). Было подчеркнуто: такой подход способен побудить граждан к разработке и осуществлению собственных социальных проектов с целью укрепления межконфессиональных и межнациональных отношений.

Дом народов России заявил о стремлении помогать воплощать в жизнь проекты в области межнациональных и межкультурных отношений, а также рассказывать о лучших практиках в российских СМИ, что откроет перспективы для их тиражирования. Размещение на сайте ФГБУ «Дом народов России» успешных практик победителей конкурсов прошлых лет также позволит другим общественным организациям и гражданам знакомиться с ними, перенимать опыт, использовать его в своих последующих проектах в рамках реализации государственной национальной политики.

Ознакомиться с серией семинаров, вебинаров и мастер-классов можно на сайте «Дом народов России» в разделе «Программа».

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...