Культурное и научное наследие России детям-билингвалам представит проект «Вместе. To gather»

Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».

В декабре этого года мероприятия проекта состоятся для детей из Киргизии и Испании. Им предстоит отправиться в увлекательные онлайн-туры по истории достижений русской культуры и науки, познакомиться с выдающимися учеными и деятелями искусства, их биографией и творчеством, уникальными музейными предметами. Видеоматериалы созданы с использованием авторской методики и различных документов из архивных, библиотечных и музейных фондов. Во время проекта пройдут фестиваль «Русская наука. Изобретения русских ученых», творческий онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», конкурс «История изобретений глазами детей».

Мероприятия проекта пройдут до 28 декабря. Регистрация участников проводится на сайте проекта «Вместе. To gather».

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...