ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Культурное и научное наследие России детям-билингвалам представит проект «Вместе. To gather»
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Культурное и научное наследие России детям-билингвалам представит проект «Вместе. To gather»

Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».

Культурное и научное наследие России детям-билингвалам представит проект «Вместе. To gather»

В декабре этого года мероприятия проекта состоятся для детей из Киргизии и Испании. Им предстоит отправиться в увлекательные онлайн-туры по истории достижений русской культуры и науки, познакомиться с выдающимися учеными и деятелями искусства, их биографией и творчеством, уникальными музейными предметами. Видеоматериалы созданы с использованием авторской методики и различных документов из архивных, библиотечных и музейных фондов. Во время проекта пройдут фестиваль «Русская наука. Изобретения русских ученых», творческий онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», конкурс «История изобретений глазами детей».

Мероприятия проекта пройдут до 28 декабря. Регистрация участников проводится на сайте проекта «Вместе. To gather».

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 