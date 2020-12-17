Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
В декабре этого года мероприятия проекта состоятся для детей из Киргизии и Испании. Им предстоит отправиться в увлекательные онлайн-туры по истории достижений русской культуры и науки, познакомиться с выдающимися учеными и деятелями искусства, их биографией и творчеством, уникальными музейными предметами. Видеоматериалы созданы с использованием авторской методики и различных документов из архивных, библиотечных и музейных фондов. Во время проекта пройдут фестиваль «Русская наука. Изобретения русских ученых», творческий онлайн-марафон «Об искусстве. Просто», конкурс «История изобретений глазами детей».
Мероприятия проекта пройдут до 28 декабря. Регистрация участников проводится на сайте проекта «Вместе. To gather».
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Культурное и научное наследие России детям-билингвалам представит проект «Вместе. To gather»
Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
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