KD NAVIEN переходит к новой стратегии создания комплексных решений для обустройства жилья

К новой стратегии создания комплексных решений для обустройства жилья переходит KD NAVIEN. Ознаменованием этого стало обновление логотипа корейского производителя отопительного оборудования. Новый элемент фирменного стиля компания рассчитывает эффективно использовать на локальном и международных рынках.

В настоящее время у компании появляются для развития новые направления – на глобальном рынке холдинг давно вышел за пределы производства только отопительного оборудования. Об этом рассказал Никита Голубев, директор по маркетингу официального представительства NAVIEN в России. Одна из первоочередных задач – сохранить уже имеющихся клиентов и стать привлекательной компанией для новых потребителей.

Стратегия экстенсивного роста, реализуемая холдингом на предыдущем этапе развития, позволила выйти на рынки Европы, России, СНГ, Азии, США и завоевать лидирующие позиции. Следующий этап деятельности KD NAVIEN – создание комплексных решений для обустройства жилья и переход к позиционированию себя как умного партнера по созданию комфортной окружающей среды.

Проведенный ребрендинг стал первым за последние двадцать лет. В логотипе сохранены два элемента, выполненных в основных корпоративных цветах. Оранжевый говорит о стремлении компании к повышению качества жилищных условий потребителей, а голубой является отражением технологической экспертизы, лидерства и духа первооткрывателей. Главное изменение логотипа – добавление третьего элемента. Это образ человека, расположившийся в центре и имеющий угол наклона в 36,6 градусов, что наталкивает на аналогию с комфортным состоянием человеческого организма.

Официальным представительством южнокорейского KyungDong NAVIEN в России выступает ООО «Навиен Рус», основанное в 2013 году, получившее в 2020 году звание лауреата премии «Компания года».

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