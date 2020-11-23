Дом народов России занимается поиском молодежных проектов в области национальной политики

В РФ с ноября проводится первый в истории нашей страны всероссийский конкурс на лучший социальный проект в области национальной политики «Молодежная среда». Организатором соревнования является ФГБУ «Дом народов России», которое с его помощью хочет найти и помочь с реализацией лучшим отечественным молодежным проектам и инициативам в сфере межнациональных отношений. По словам директора ФГБУ «Дом народов России» Андрея Березина, лучше всего сейчас в современных тенденциях и коммуникативных каналах разбираются молодые люди. Российская Федерация может эффективно использовать их опыт и умения, реализуя государственную национальную политику.

Сообщается, что конкурс «Молодежная среда» в связи с пандемией коронавирусной инфекции проводится в удаленном режиме. Его участниками являются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Им предварительно требуется оформить онлайн-заявку на портале https://domnarodov.ru/ . Допускается прикрепление к работе макетов, отзывов, фотографий, рисунков. Отметим, что победителями станут те участники, чьи проекты получат больше всего баллов по результатам оценки каждой соревновательной стадии. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и смогут стажироваться в ФГБУ «Дом народов России».

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