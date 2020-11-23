Дом народов России занимается поиском молодежных проектов в области национальной политики

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В РФ с ноября проводится первый в истории нашей страны всероссийский конкурс на лучший социальный проект в области национальной политики «Молодежная среда». Организатором соревнования является ФГБУ «Дом народов России», которое с его помощью хочет найти и помочь с реализацией лучшим отечественным молодежным проектам и инициативам в сфере межнациональных отношений. По словам директора ФГБУ «Дом народов России» Андрея Березина, лучше всего сейчас в современных тенденциях и коммуникативных каналах разбираются молодые люди. Российская Федерация может эффективно использовать их опыт и умения, реализуя государственную национальную политику.
Сообщается, что конкурс «Молодежная среда» в связи с пандемией коронавирусной инфекции проводится в удаленном режиме. Его участниками являются граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Им предварительно требуется оформить онлайн-заявку на портале https://domnarodov.ru/. Допускается прикрепление к работе макетов, отзывов, фотографий, рисунков. Отметим, что победителями станут те участники, чьи проекты получат больше всего баллов по результатам оценки каждой соревновательной стадии. Авторы лучших работ будут отмечены дипломами и смогут стажироваться в ФГБУ «Дом народов России».
В РФ с ноября проводится первый в истории нашей страны всероссийский конкурс на лучший социальный проект в области национальной политики «Молодежная среда». Организатором соревнования является ФГБУ «Дом народов России», которое с его помощью хочет найти и помочь с реализацией лучшим отечественным молодежным проектам и инициативам в сфере межнациональных отношений. По словам директора ФГБУ «Дом народов России» Андрея Березина, лучше всего сейчас в современных тенденциях и коммуникативных каналах разбираются молодые люди. Российская Федерация может эффективно использовать их опыт и умения, реализуя государственную национальную политику.
23 ноября 1763 года, Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию. Её председателем стал барон Черкасов, который поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки, чтобы защитить население страны от оспы.
Правительство Нидерландов запретило использование фейерверков в рождественские и новогодние праздники. За нарушение вводится штраф в размере 100 евро и уголовная ответственность. (Согласитесь, что инициатива очень хорошая и правильная в наше время? Интересно, в других странах примут подобные решения? - прим. МГ.)
Питание людей определяется, в основном, национальными традициями и религиозными предписаниями. С древних времен в список продуктов, запрещенных к употреблению по той или иной причине, у русских входило мясо некоторых видов животных. Многие жители нашей страны и сегодня исключают из своего рациона, например, конину, телятину или медвежатину. А вот баранину или козлятину русские изредка ели, хотя и с некоторыми оговорками. При этом на козью голову распространялось жесткое табу.
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», завоевавший спецприз жюри на Венецианском кинофестивале, вышел в российский прокат, и недавно стало известно, что он будет претендовать от России на «Оскар». Еще до своего шествия на большом экране это лента вызвала много споров. И ниже мы представляем два мнения о данной картине.
«Не позволяйте лосям лизать вашу машину!» — табло с таким призывом начали появляться в Канаде. И это не шутка: в некоторых районах лоси, облизывающие автомобили, стали настоящей проблемой, и власти пытаются отучить их от этой привычки.
Японские ученые из университета Кумамото обнаружили документ периода раннего Эдо, предусматривающий кодекс поведения клана Хосокава для вассалов, отправленных на восстановление замка Сунпу на окраине Токио.
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Российские контрсанкции, возникшие из-за позиции Запада по Украине, продлены указом Владимира Путина. Мы не раз писали о нашем и многих общественников возмущении этой варварской практикой - уничтожением продуктов, которые могли бы пригодиться бедным...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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