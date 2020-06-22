Декларацию по проблемам радикального продления жизни от граждан Vitaspace приняла на рассмотрение ООН

Направленную 3 июня гражданами Vitaspace Декларацию по проблемам радикального продления жизни рассмотрят в Организации Объединенных Наций (ООН). Vitaspace – первое в мире децентрализованное экстерриториальное образование, которое создал в 2018 году российский предприниматель Андрей Николаевич Фоменко. Объединить усилия участников для радикального продления жизни, найти лекарство или технологию для возврата здоровья, сохранения молодости и отсрочки периода старения – основная задача проекта Vitaspace. Многие ученые и врачи в различных странах высоко оценили инициативу бизнесмена.

Первым шагом к сотрудничеству Vitaspace и ООН, популяризации идеи продления активной жизни в мире, объединению и увеличению объема ресурсов для борьбы со старением, может стать предложение ООН рассмотреть Декларацию, считают организаторы проекта. Народам и правительствам всех стран, по их мнению, необходимо объединить усилия в борьбе против старения и смерти – двух злейших врагов человечества. С этой целью на сайте change.org была опубликована петиция с призывом к неравнодушным людям поддержать Декларацию, содействуя инициативам и соблюдая ее устои.

Декларация содержит две части – Права человека и Инициативы. Первая заявляет о главнейшей ценности – праве на долгую здоровую жизнь, а вторая выступает стратегической практикой по преодолению препятствий на пути к долгой активной жизни.

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