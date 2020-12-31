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Через интерес к русской культуре к изучению русского языка привлекает проект «Вместе. To gather»

Ксения ДАВЫДОВА   
31 Декабря 2020 г.
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Через интерес к русской культуре к изучению русского языка привлекает проект «Вместе. To gather»

Основная цель завершившегося в конце декабря образовательно-просветительского проекта «Вместе. To gather» – сформировать желание изучать русский язык у детей-билингвов из Киргизии и Испании через интерес к русской культуре. Участникам была представлена серия посвященных русской живописи XIX-XX веков и истории русской науки онлайн-марафонов, в том числе и марафон под названием «Об искусстве. Просто». Творческие конкурсы «История русского искусства глазами детей», «Изобретения глазами детей», фестиваль науки «Русская наука. Изобретения русских учёных», родительская конференция «Новый год и что с ним делать: традиции в русской и мировой культуре» стали второй частью проекта.

Через интерес к русской культуре к изучению русского языка привлекает проект «Вместе. To gather»

Более 2000 детей, родителей и педагогов из Испании и Киргизии стали участниками «Вместе. To gather». Мероприятия не только привлекли внимание участников к изучению русского языка, но и способствовали укреплению партнерских отношений между странами-участниками, отметили организаторы проекта. Онлайн-марафоны и творческие конкурсы состоялись при содействии Министерства просвещения РФ на образовательной платформе GetCourse в онлайн-формате.

Цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», ГК «Просвещение», Институт русского языка им. А.С. Пушкина в Мадриде, АНО «Центр развития деловых компетенций», онлайн-издание «Большая Азия», новостной ресурс Noticia.ru, ИД «Вечерний Бишкек» стали партнерами проекта.

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