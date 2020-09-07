Команда специалистов российской компании IVAO создала биологическую программу для продления молодости и жизни. Задача экспериментального проекта – использовать собственные ресурсы человеческого организма для продления периода активной молодости и всей жизни, замедления процесса старения, улучшения психологического и физиологического состояния.
Двенадцать курсов, входящих в структуру биопрограммы, направлены на решение различных проблем: избавление от вредных привычек, боли, предотвращение болезней, снижение уровня стресса и др. После выбора человеком нужного курса биопрограмма начинает посылать стимулирующие нервную систему соответствующие визуальные и звуковые сигналы. Головной мозг, получая определенный стимул, запускает после обработки полученной информации полезные для организма процессы: начинает синтезироваться ряд гормонов, нейромедиаторов, нейропептидов, активизируется парасимпатическая нервная система и т.д.
Специалистами IVAO предложены и другие методы воздействия на организм для усиления биопрограммы. В их числе курсы психологических практик – самогипноз, визуализация, медитация, ментальные тренировки и т.д. Список общих рекомендаций по ведению образа жизни, соответствующего долгожительству – «Протокол VSH25» – еще одно дополнение к VSH25. Человек, используя Протокол для увеличения срок собственной жизни, может составить личный план достижения цели. Протокол основан на анализе результатов множества исследований.
Набор теоретических материалов «Как это работает» с перечнем ссылок на научные статьи, информацией о механизмах старения и способах продления жизни и молодости, возможностях внутренних ресурсов человеческого организма также включен в комплект с биопрограммой VSH25.
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Биопрограмма для продления молодости и жизни VSH25 создана компанией IVAO
Команда специалистов российской компании IVAO создала биологическую программу для продления молодости и жизни. Задача экспериментального проекта – использовать собственные ресурсы человеческого организма для продления периода активной молодости и всей жизни, замедления процесса старения, улучшения психологического и физиологического состояния.
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