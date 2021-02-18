Стволовые клетки – будущее, которое уже наступило

Жить как можно дольше, оставаясь здоровым, активным и молодым – цель многих людей. Наука много работает в этом направлении, изучая новые способы омоложения и продления жизни.
Но главное при этом – избавить человека от болезней и возрастных нарушений, которые как раз и мешают жить не просто долго, но и хорошо. Один из способов добиться этого – научить организм самовосстанавливаться. Для этого используют стволовые клетки.
Омоложение стволовыми клетками, или ревитализация – это процедура введения в организм клеточного материала, который запускает процессы регенерации.
Термин «стволовая клетка» ввел в обращение русский ученый Максимов, еще в 1903 году, когда изучал клетки крови. Но настоящий прорыв в этой области науки произошел в начале девяностых годов прошлого столетия, когда стволовые клетки стали применять для лечения заболеваний.
Стволовые клетки – это предшественники любых клеток организма, «начало начал», универсальный материал, который может стать чем угодно. Попадая в организм, стволовые клетки запускают процессы регенерации. Они направляются в тот орган, где есть нарушения и начинают делиться, создавая новые здоровые ткани вместо поврежденных.
Так происходит избавление от заболеваний и достигается эффект омоложения и восстановления организма. Причем, не только внешнего, а именно изнутри.
По отзывам тех, кто проходил курсы введения стволовых клеток, улучшается внешний вид, повышается общий тонус организма, проходит усталость, у мужчин улучшается потенция. Некоторые люди также отмечают повышение остроты зрения.
На что способна клеточная терапия? В первую очередь стволовые клетки используют для лечения тяжелых заболеваний, например, рака крови.
Но это далеко не все. Клеточная терапия применяется при лечении болезней, которые пока считаются неизлечимыми: болезни Паркинсона, миопатии
Стволовыми клетками лечат последствия инфарктов и инсультов, черепно-мозговых травм, аутоиммунные заболевания, ревматизм, артрит, некоторые виды нарушений развития у детей. На данный момент уже есть опыт лечения стволовыми клетками нескольких сотен различных болезней.
Клеточное лечение и омоложение желательно проходить курсами. Сколько их нужно, решает врач, в соответствии с конкретной ситуацией. Кроме того, у клеточной терапии есть ряд противопоказаний. Поэтому прежде чем пройти курс лечения, необходимо будет сдать анализы, которые тоже назначит врач.
Очень важно: если есть желание использовать клеточную терапию для омоложения или лечения, нужно обращаться только в проверенную сертифицированную клинику.
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