Российские бизнесмены передают в помощь медикам защитные костюмы

Во всем мире крупные компании, малый и средний бизнес стараются помогать врачам, всеми силами борющимися с пандемией коронавируса. В России тоже оказать помощь стремятся представители самых разных отраслей. Так, еще весной, в самый разгар пандемии, в медицинские учреждения города Сочи поступили новейшие защитные костюмы от фонда «Цифровая долина Сочи» (руководитель - Антон Немкин). Это 800 современных многоразовых комбинезонов, которые эффективно защищают от вирусов и бактерий, а также от различных химически и биологически опасных веществ.
Костюм сочетает уникальный барьерный материал и полимерное покрытие, закрывающее поры в материале для повышения его защитных свойств, и способен выдерживать до пяти тысяч сгибаний-разгибаний, не трескаясь и не повреждаясь. По мнению главы фонда Антона Немкина, у многих бизнесменов имеется достаточно средств, которые можно направить на помощь в борьбе с пандемией, в частности, чтобы обеспечить медиков защитными костюмами и другими средствами защиты (перчатки, антисептики, стерилизаторы, аппараты искусственного дыхания). Чем активнее представители бизнеса будут помогать врачам, тем быстрее удастся справиться с мировой напастью, отметил Немкин. В одной из социальных сетей он обратился к отечественным предпринимателям с призывом помочь медицинским учреждениям, обеспечив их самыми необходимыми вещами.
Надо сказать, на призыв помогать медикам в этот трудный период действительно откликнулись многие компании разного масштаба. Среди них крупные корпорации нефтедобывающей, химической, горно-металлургической и других отраслей промышленности, фармацевтические компании, авиаперевозчики, предприятия легкой и пищевой промышленности и многие другие. Помогают не только средствами защиты и медтехникой, например, аппаратами ИВЛ, но и любыми другими возможными способами. К примеру, известный спортивный бренд снабдил врачей качественными кроссовками, а крупная обувная компания передала несколько сотен пар женской и мужской обуви различным медучреждениям в разных регионах страны.
Стоит отметить, что стараются поддержать медиков не только крупные бизнесмены, но и известные люди – звезды шоу-бизнеса, блогеры, журналисты. Некоторые из них жертвуют денежные средства в благотворительные фонды, а некоторые сами инициируют благотворительные проекты для сбора средств, которые потом направляются в медицинские учреждения.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Лаврову ситуация с Навальным напомнила «историю со Скрипалями»
Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и заявлением Берлина о его отравлении «Новичком» напоминает историю со Скрипалями, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
-
Без слов: врачи «скорой помощи» не вышли к умирающему на улице и уехали
В Екатеринбурге мужчина умер на улице после того, как врачи «скорой» отказали ему в помощи.
-
«Кремль. Путину». Дайте всем пенсионерам выплату за ковид!
Пандемия больно ударила по пенсионерам, но мало где региональные власти поддержали их. А ведь могли бы хотя бы тысячи по 4 выделить...
-
К концу недели в Европейскую Россию придет осень
Понедельник, седьмое сентября, будет последним очень теплым днем в центре Европейской России. Уже со вторника здесь начнется период стремительного похолодания, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
-
Парадные залы Большого дворца в Петергофе откроются для посетителей
13 сентября Петергоф отметит 315-летие с момента первого письменного свидетельства - именно в этот день в 1705 году Петр I упомянул будущую столицу фонтанов в своем походном журнале.
-
В России учреждена новая премия – имени Петра Великого
Правительство учредило премию имени Петра Великого в связи с празднованием 350-летия со дня рождения монарха. Такое постановление кабмина вступает в силу 5 сентября.
-
В самарской школе внезапно умер здоровый ребенок
В одной из школ Самары умерла старшеклассница. Ученице 10-го класса стало плохо после четвертого урока.
-
Девочка с мишкой в руке: в Волгограде появился памятник детям войны
На День города в Волгограде открыли трогательную скульптуру - сталинградская девочка с плюшевым мишкой в руках. Она символизирует всех детей, переживших тяготы войны.
-
Как правильно выбрать диван, не посещая магазина?
Как известно, нет худа без добра... Случившиеся со всеми нами события этого года, а именно длительная вынужденная самоизоляция дома, заставили нас пересмотреть свое отношение к покупкам через интернет. Теперь пользоваться онлайн услугами и магазинами начали даже те, кто раньше вообще никогда этого не делал. И в этом есть свои плюсы. Скажем, вам необходимо купить новый диван, но перспектива бродить многие часы по мебельным центрам абсолютно не радует. Выход очевиден: посетить интернет-магазин мягкой мебели и выбрать нужный предмет мебели прямо из дома! А чтобы покупка служила долго и только радовала, при выборе стоит знать нескольких полезных фактов о диванах.
-
Михайловский театр открывает новый сезон балетом по Гофману
Михайловский театр откроет новый сезон балетом по сказке Гофмана. Премьера спектакля «Коппелия» пройдет 2 октября, сообщил театр.
-
Вы еще никогда не были в Риме?
Приезжая для ознакомления в какое-то новое место, хочется буквально прочувствовать душу выбранную территорию и не упустить здесь самое важное и самое лучшее. И поэтому к поездке нужно как следует подготовиться. Давайте, к примеру, задумаем отправиться в Рим.
-
За что друзья и близкие Жанны Фриске не любят и осуждают Дмитрия Шепелева?
Ранее о романе певицы Жанны Фриске с телеведущим Дмитрием Шепелевым высказывались только родственники артистки и иногда сам Шепелев. Однако недавно стали появляться комментарии и от лиц из мира шоу-бизнеса, которые хорошо знали певицу.
-
Бейсбол все-таки придумали на Руси?
В Новгороде нашли мячи, которые в XII веке использовались для игры.
-
Носочки с коноплей — совсем не безобидная одежка!
Суд оштрафовал жительницу Пензы Юлию Коткову за фото с рисунком конопли — девушка выложила его в соцсети.
-
Кое-какие школы уже перешли на дистанционку из-за «короны»
Несколько школ в Забайкалье и Свердловской области перешли на удаленный формат обучения из-за коронавируса.
-
Жерар Депардье принял православие в Париже
Обладатель квартиры в Саранске и российского гражданства францзуский актер Жерар Депардье снова решил сменить вероисповедание.
-
Шойгу посетовал на неуемное потребление современного общества
Неуемное потребление современного общества уже вышло за грани здравого смысла. Ситуацию нужно менять, заявил глава Минобороны РФ и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу.
-
Онищенко предложил способы борьбы с курением среди школьников
Повлиять на отношение ребёнка к сигаретам могут только родители, но государство тоже в состоянии помочь отучить курильщиков от вредной привычки.
-
Саундтрек к фильму «Список Шиндлера» признан лучшей музыкой для кино
В Англии выбрали лучший саундтрек к фильму. Им оказалась музыка к исторической драме Стивена Спилберга о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере, основавшем в Кракове фабрику и спасшем от гибели тысячи польских евреев.
-
Лика Стар: когда семья важнее творчества
В 90-х Лику Стар знали многие. Восходящая звезда шоу-бизнеса, первая девушка-диджей в нашей стране, да ещё и настоящая бунтарка музыкального мира! Куда же пропала эпатажная красавица после начала нового тысячелетия?