Российские бизнесмены передают в помощь медикам защитные костюмы

Во всем мире крупные компании, малый и средний бизнес стараются помогать врачам, всеми силами борющимися с пандемией коронавируса. В России тоже оказать помощь стремятся представители самых разных отраслей. Так, еще весной, в самый разгар пандемии, в медицинские учреждения города Сочи поступили новейшие защитные костюмы от фонда «Цифровая долина Сочи» (руководитель - Антон Немкин). Это 800 современных многоразовых комбинезонов, которые эффективно защищают от вирусов и бактерий, а также от различных химически и биологически опасных веществ.

Костюм сочетает уникальный барьерный материал и полимерное покрытие, закрывающее поры в материале для повышения его защитных свойств, и способен выдерживать до пяти тысяч сгибаний-разгибаний, не трескаясь и не повреждаясь. По мнению главы фонда Антона Немкина, у многих бизнесменов имеется достаточно средств, которые можно направить на помощь в борьбе с пандемией, в частности, чтобы обеспечить медиков защитными костюмами и другими средствами защиты (перчатки, антисептики, стерилизаторы, аппараты искусственного дыхания). Чем активнее представители бизнеса будут помогать врачам, тем быстрее удастся справиться с мировой напастью, отметил Немкин. В одной из социальных сетей он обратился к отечественным предпринимателям с призывом помочь медицинским учреждениям, обеспечив их самыми необходимыми вещами.

Надо сказать, на призыв помогать медикам в этот трудный период действительно откликнулись многие компании разного масштаба. Среди них крупные корпорации нефтедобывающей, химической, горно-металлургической и других отраслей промышленности, фармацевтические компании, авиаперевозчики, предприятия легкой и пищевой промышленности и многие другие. Помогают не только средствами защиты и медтехникой, например, аппаратами ИВЛ, но и любыми другими возможными способами. К примеру, известный спортивный бренд снабдил врачей качественными кроссовками, а крупная обувная компания передала несколько сотен пар женской и мужской обуви различным медучреждениям в разных регионах страны.

Стоит отметить, что стараются поддержать медиков не только крупные бизнесмены, но и известные люди – звезды шоу-бизнеса, блогеры, журналисты. Некоторые из них жертвуют денежные средства в благотворительные фонды, а некоторые сами инициируют благотворительные проекты для сбора средств, которые потом направляются в медицинские учреждения.

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