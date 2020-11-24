О важности методов профилактики ОРВИ для онкопациентов напоминают врачи онкологической больницы №1

Период сезонной заболеваемости простудой в наших широтах длится, начиная с осени и до весны. В этом году ситуация немного изменилась, так как появилась новая инфекция COVID-19. Особенно осторожными к своему здоровью должны быть онкопациенты, так как они обладают повышенной восприимчивостью к патогенным микроорганизмам.

Получить подробную консультацию о мерах профилактики и лечения инфекционных заболеваний у онкопациентов можно у врачей в Первой онкологической больнице г. Москвы. Ведь специалисты клиники всегда готовы помочь и позаботиться о Вашем здоровье.

Особенности течения ОРВИ у пациентов с онкологией

Выделяют четыре группы основных респираторных вирусных заболеваний – это грипп, парагрипп, аденовирусная и риновирусная инфекция. Они обладают схожей клинической картиной. Болезнь протекает с повышением температуры, насморком, кашлем, слезотечением. У каждого вида вируса могут быть свои симптомы, которые отличаются от других. Однако в большинстве случаев преобладает катаральный синдром.

Частота заболеваемости ОРВИ во многом зависит от иммунитета и средств профилактики. У онкологических пациентов симптоматика может немного изменяться в виду приема иммуносупрессивных препаратов. В большинстве случаев это общая слабость, першение в горле и снижение работоспособности. Поэтому рекомендуется обращать внимание даже на такие незначительные проявления болезни.

Главный врач больницы Всеволод Галкин считает, что сочетание любой вирусной инфекции и онкологии чревато развитием осложнений, поэтому таких пациентов необходимо госпитализировать для дальнейшего наблюдения, диагностики и терапии. Онкопациенты не должны заниматься самолечением, а при ухудшении самочувствия своевременно обращаться к врачу.

Как отличить респираторные инфекции

Самостоятельно это сделать достаточно трудно. Для точного подтверждения диагноза требуется консультация врача и дополнительные анализы. Иногда по клинической картине можно заподозрить конкретную патологию.

Например, особенностью гриппа является резкое повышение температуры до 39°С и выше, сильные головные боли, ломота во всем теле. Коронавирусная инфекция с такими же симптомами может не проявляться высокой лихорадкой, зато иметь более затяжное течение. В данном случае помогают инструментальные методы диагностики. Изменения на КТ при коронавирусе возникают спустя сутки от заболевания, а при гриппе только при развитии бактериальных осложнений в течение недели.

Для гриппа характерно острое начало. В большинстве случаев пациенты могут четко назвать день и время, когда им стало хуже. COVID-19 проявляется постепенно со стертой клиникой.

Можно ли делать прививку при онкологическом заболевании

Для онкопациентов особенно важны методы профилактики ОРВИ. Им необходимо носить медицинскую маску при посещении общественных мест. На улице или в парке это делать необязательно. Рекомендуется ее менять каждые два часа. Чтобы уменьшить вероятность контакта с вирусом лучше часто мыть руки, промывать нос и не взаимодействовать с зараженными людьми.

Более надежный способ защиты – вакцинация. Сейчас можно сделать прививку от гриппа. После ее введения в организме формируется приобретенный иммунитет, который снижает вероятность развития данного заболевания. Однако врачи Первой онкологической больницы не рекомендуют проводить вакцинацию всем онкопациентам. Сначала необходимо оценить противопоказания и наличие стойкой ремиссии (более 3 лет). Будьте внимательны к своему здоровью, а по всем вопросам обращайтесь к специалистам!

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