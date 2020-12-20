Медики-эксперты рассказали про автоматические измерители артериального давления Omron

Ежегодно независимые эксперты в сфере медтехники составляют рейтинги измерителей артериального давления: известно, что автоматические приборы Omron стабильно занимают позиции лидера. Эти тонометры пользуются популярностью во всем мире, благодаря точности показаний, удобству использования, универсальности и надежности.

Жители любого российского региона могут купить автоматический тонометр японского бренда «Омрон». Приборы удобно и выгодно приобретать через официальный онлайн-магазин. На сайте omron.medtechpro.ru представлен широкий ассортимент актуальных моделей. Покупателям предоставляются профессиональные консультации по подбору медтехники.

Автоматические тонометры на плечо: в чем преимущества этих приборов

Плечевые измерители АД считаются наиболее точными, поскольку их располагают над локтевым сгибом, на месте прохождения крупных сосудов. У этой группы приборов удобный устойчивый электронный блок с большим информативным дисплеем.

Людям старшего возраста рекомендуется купить именно автоматический тонометр для замеров АД на плече. Пожилому человеку трудно накачивать манжету полуавтоматической модели, а запястный аппарат может искажать результаты из-за возрастных проблем с сосудами. Плечевые автоматические приборы подходят пациентам любого возраста.

Популярные модели тонометров-автоматов «Омрон» с фиксацией на плече

Недорогой аппарат M2 Basic оснащен универсальной манжетой Easy Guff. Она рассчитана как на обычную, так и на увеличенную окружность руки – до 42 см. Прибор работает и с детской манжетой CS2 (обхват от 17 см).

Модель M3 Comfort защищена от ошибки при некорректной фиксации на плече. Она выпускается с «умной» манжетой нового поколения Intelli Wrap Cuff, выполняющей замер АД по всей окружности руки. Благодаря равномерному накачиванию камеры не создается сильное давление на плечо – у пациента нет дискомфорта.

M3 Expert – один из лучших тонометров бренда Omron, лидер российских рейтингов

Прибор оснащен индикатором движения, подающим сигнал пациенту о том, что процесс измерения нарушен и его нужно повторить (АД следует замерять в неподвижном положении).

У тонометра M3 Expert большой монитор и крупная выделенная пусковая кнопка.

Память электронного блока прибора рассчитана на хранение 100 последних результатов.

Есть опция расчета среднего АД, выполняется по трем последним замерам.

Любой автоматический плечевой тонометр бренда Omron может использоваться как в быту, так и в медучреждениях. Алгоритм измерений прост, показания дисплея интуитивно понятны.

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