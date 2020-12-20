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Медики-эксперты рассказали про автоматические измерители артериального давления Omron
Агнесса ЛИ   
20 Декабря 2020 г.
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Медики-эксперты рассказали про автоматические измерители артериального давления Omron

Ежегодно независимые эксперты в сфере медтехники составляют рейтинги измерителей артериального давления: известно, что автоматические приборы Omron стабильно занимают позиции лидера. Эти тонометры пользуются популярностью во всем мире, благодаря точности показаний, удобству использования, универсальности и надежности.

Жители любого российского региона могут купить автоматический тонометр японского бренда «Омрон». Приборы удобно и выгодно приобретать через официальный онлайн-магазин. На сайте omron.medtechpro.ru представлен широкий ассортимент актуальных моделей. Покупателям предоставляются профессиональные консультации по подбору медтехники.

Автоматические тонометры на плечо: в чем преимущества этих приборов

Плечевые измерители АД считаются наиболее точными, поскольку их располагают над локтевым сгибом, на месте прохождения крупных сосудов. У этой группы приборов удобный устойчивый электронный блок с большим информативным дисплеем.

Людям старшего возраста рекомендуется купить именно автоматический тонометр для замеров АД на плече. Пожилому человеку трудно накачивать манжету полуавтоматической модели, а запястный аппарат может искажать результаты из-за возрастных проблем с сосудами. Плечевые автоматические приборы подходят пациентам любого возраста.

Популярные модели тонометров-автоматов «Омрон» с фиксацией на плече

Недорогой аппарат M2 Basic оснащен универсальной манжетой Easy Guff. Она рассчитана как на обычную, так и на увеличенную окружность руки – до 42 см. Прибор работает и с детской манжетой CS2 (обхват от 17 см).

Модель M3 Comfort защищена от ошибки при некорректной фиксации на плече. Она выпускается с «умной» манжетой нового поколения Intelli Wrap Cuff, выполняющей замер АД по всей окружности руки. Благодаря равномерному накачиванию камеры не создается сильное давление на плечо – у пациента нет дискомфорта.

M3 Expert – один из лучших тонометров бренда Omron, лидер российских рейтингов

  • Прибор оснащен индикатором движения, подающим сигнал пациенту о том, что процесс измерения нарушен и его нужно повторить (АД следует замерять в неподвижном положении).
  • У тонометра M3 Expert большой монитор и крупная выделенная пусковая кнопка.
  • Память электронного блока прибора рассчитана на хранение 100 последних результатов.
  • Есть опция расчета среднего АД, выполняется по трем последним замерам.

Любой автоматический плечевой тонометр бренда Omron может использоваться как в быту, так и в медучреждениях. Алгоритм измерений прост, показания дисплея интуитивно понятны.

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