Биохакеры рассказали, как продукты продлевают молодость

Такое явление как биохакинг получило свое распространение относительно недавно. Биохакеры – это люди, рассматривающие человеческий организм с точки зрения инженерии, то есть как некую биохимическую машину. Со временем механизмы, из которых состоит эта «машина» – органы, кости, ткани и даже мозг – изнашиваются и ломаются. А главной целью биохакеров является максимальное продление срока службы нашего организма. Для этого они используют научный подход и современные технологии.

Понятие биохакинга довольно обширно. Сюда относятся и различные диеты, и подсчет калорий, и различные таблетированные средства, такие как капсулы Bepic, в состав которых входят натуральные ингредиенты с многократно усиленным при помощи новейших технологий действием, и т.д. По сути, подкожные импланты, инъекции стволовых клеток и подобные процедуры – тоже можно отнести к биохакингу.

Каждый человек сам решает для себя, как относиться к экспериментам биохакеров, однако в их взглядах есть рациональное зерно. Например, мысль о том, что красота и молодость человека напрямую взаимосвязаны с биохимическими процессами, происходящими в организме. И мы можем в той или иной мере на них повлиять! В первую очередь - правильным образом жизни и, конечно, питанием. Это значит, что одной из наших основных задач должно стать поддержание качественной работы кишечника.

Так, с помощью конкретных продуктов можно улучшить работу микрофлоры. В частности, речь идет о еде, богатой клетчаткой – зелени, овощах, фруктах, проростках. К примеру, биохакеры высоко ценят брокколи, который снижает риск рака простаты и мочевого пузыря, положительно влияет на сердечные болезни, состояние нервной системы и др. (и это доказано исследованиями). Или взять, например, шпинат – природный антиоксидант с высоким содержанием железа и витаминов А, С и К. Для лечения и восстановления пищеварительного тракта используется масло ГХИ (разновидность очищенного топленого сливочного масла).

Отдельно стоит сказать о суперфудах — продуктах с высокой концентрацией полезных веществ. В них содержатся большие дозы витаминов и минералов, защищающих наш организм от болезней, помогающих вести здоровый образ жизни и ведущих к долголетию. Биохакеры относят к суперфудам льняные и тыквенные семечки, орехи, ростки ячменя и пшеницы, семена чиа, продукты пчеловодства (пыльцу и пергу, маточное молочко), какао, абрикосовые косточки, а также ягоды. Добавляя суперфуды в еду, например, завтраки, перекусы или чаи, можно продлить молодость и сохранить здоровье.

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