Значение невидимого

Музыка живет в каждом из нас. Она горит в глазах, огнем небесного, неземного света, преображает лицо, делает движения плавными и естественными. В социальных сетях шутят: "Одеваешь наушники, и все ты - звезда!". В этих словах действительно есть доля истины. Повзрослев, мы с годами, теряем детскую непосредственность и восприимчивость, но музыка - это нить, поддерживающая нашу связь со Вселенной и прошлым. Кажется, проблемы и горе забирают душу, повседневный быт разрушает радостный настрой. Ты просто спишь и механически выполняешь необходимую работу.

Но, существует выход в совершенно другой мир, чувственный и светлый. Эта дверь - музыка! Осознав эту возможность, невольно задаешься идеей купить гитару. Среди разнообразия форм и раскрасок трудно выбрать ту, которая будет единственно любимой и желанной. Но музыка - это искусство. А для того, чтобы творить, необходимо вдохновение и удачно выбранный инструмент.

Внимательно присмотревшись, можно выделить парочку излюбленных брендов для музыкантов разных стилей. Среди них гитары фирм «Hohner» и «Fender». С ними в руках, можно увидеть Ангуса Янга из «AC/DC», Джимми Хендрикса и Ричи Блэкмора из «Blackmore's Nignt». И не удивительно, возьмешь в руки такую "красотку" и душа начинает петь!

Люди имеют разные музыкальные предпочтения. Любить одно и отворачиваться от другого - это личное дело каждого. Кому-то нравятся новые песни , кому-то композиции постарше. И это вполне нормально.

Рок

При звуках этого слова многие, особенно старшее поколение, укоризненно качают головой или презрительно усмехаются. Но рок бывает разным. Для некоторых это направление в музыке стало одновременно спасением и добрым другом, в чем-то даже лекарством, если хотите. Рок помогает абстрагироваться от любых неурядиц, облегчает боль душевную и физическую. Лирика рока помогает найти ответы на любые вопросы, она позволяет мыслить шире, открывать новые возможности. Для рок-музыкантов инструмент является предметом фетишизма, они поклоняются ему, служат и одновременно покровительствуют. Непосвященным громкие названия производителей гитар мало что скажут, но если хочешь ее приобрести, нужно брать пример с кумиров. Их фотографии, во время исполнения соло, скажут больше, чем дешевая реклама. Они излучают сильнейшую энергетику, будто подчинили себе стихии. Невольно чувствуешь, как тело охватывает дрожь, и слышишь несуществующие аккорды музыки. Запечатленный момент эйфории и власти человека над временем!

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