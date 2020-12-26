ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Значение невидимого
Ксения ДАВЫДОВА   
26 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Значение невидимого

Музыка живет в каждом из нас. Она горит в глазах, огнем небесного, неземного света, преображает лицо, делает движения плавными и естественными. В социальных сетях шутят: "Одеваешь наушники, и все ты - звезда!". В этих словах действительно есть доля истины. Повзрослев, мы с годами, теряем детскую непосредственность и восприимчивость, но музыка - это нить, поддерживающая нашу связь со Вселенной и прошлым. Кажется, проблемы и горе забирают душу, повседневный быт разрушает радостный настрой. Ты просто спишь и механически выполняешь необходимую работу.

Но, существует выход в совершенно другой мир, чувственный и светлый. Эта дверь - музыка! Осознав эту возможность, невольно задаешься идеей купить гитару. Среди разнообразия форм и раскрасок трудно выбрать ту, которая будет единственно любимой и желанной. Но музыка - это искусство. А для того, чтобы творить, необходимо вдохновение и удачно выбранный инструмент.

Внимательно присмотревшись, можно выделить парочку излюбленных брендов для музыкантов разных стилей. Среди них гитары фирм «Hohner» и «Fender». С ними в руках, можно увидеть Ангуса Янга из «AC/DC», Джимми Хендрикса и Ричи Блэкмора из «Blackmore's Nignt». И не удивительно, возьмешь в руки такую "красотку" и душа начинает петь!

Люди имеют разные музыкальные предпочтения. Любить одно и отворачиваться от другого - это личное дело каждого. Кому-то нравятся новые песни, кому-то композиции постарше. И это вполне нормально.

Рок

При звуках этого слова многие, особенно старшее поколение, укоризненно качают головой или презрительно усмехаются. Но рок бывает разным. Для некоторых это направление в музыке стало одновременно спасением и добрым другом, в чем-то даже лекарством, если хотите. Рок помогает абстрагироваться от любых неурядиц, облегчает боль душевную и физическую. Лирика рока помогает найти ответы на любые вопросы, она позволяет мыслить шире, открывать новые возможности. Для рок-музыкантов инструмент является предметом фетишизма, они поклоняются ему, служат и одновременно покровительствуют. Непосвященным громкие названия производителей гитар мало что скажут, но если хочешь ее приобрести, нужно брать пример с кумиров. Их фотографии, во время исполнения соло, скажут больше, чем дешевая реклама. Они излучают сильнейшую энергетику, будто подчинили себе стихии. Невольно чувствуешь, как тело охватывает дрожь, и слышишь несуществующие аккорды музыки. Запечатленный момент эйфории и власти человека над временем!

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 