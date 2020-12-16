Япония продолжает инвестировать в игорную зону “Приморье”, несмотря на пандемию

Стремительное распространение COVID-19 повлияло на доходность иностранных инвесторов, однако намеченные планы всё равно продолжают реализовываться. Недавно состоялась встреча представителей российского и японского рынка, где обсуждались дальнейшие планы развития игорных зон. Также были представлены самые перспективные проекты и субъекты, которые можно реализовать уже в ближайшее время. По мнению экспертов, в Приморском крае задействована эффективная инвестиционная политика, но некоторые проекты всё же приостановлены из-за сложной эпидемиологической ситуации.
Приморье всегда было популярным среди зарубежных инвесторов. Здесь находится много экономических режимов, особенно привлекают внимание Свободный порт Владивосток и игорная зона "Приморье", где сейчас строится 30 объектов финансируемых японскими инвесторами. Это диагностические и медицинские центры, завод по утилизации транспорта и казино Imperial. Открытие некоторых объектов было смещено из-за закрытия границ и ограничения перемещения между странами. Однако их спонсирование продолжается так же как и в докарантинный период.
Благодаря расширению и вкладам партнеров, к 2022 году ИРКЗ "Приморье" сможет утроить свой потенциал. Несмотря на период карантина, она получает полную поддержку со стороны местного рынка. По мнению экспертов, валовая выручка от азартных игр "Приморье" вырастет на 350% уже в следующем году. Кроме того, в регионе действует программа по привлечению капитала, которая тоже принесет дополнительные средства для развития местных казино.
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