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WordPress – с этой программой управлять контентом будет легко

Ксения ДАВЫДОВА   
20 Ноября 2020 г.
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WordPress – с этой программой управлять контентом будет легко

Все, что касается создания, ведения, развития и поддержки сайтов требует скрупулезного изучения. Но разрабатываются и, конечно, уже существуют такие решения, которые могут облегчить эту работу. Решения адаптированы и для не продвинутых и для не очень продвинутых пользователей. Например, зачем может пригодиться WordPress? Стоит знать, что это отличная система управления контентом (значимым либо содержательным наполнением любого ресурса). Появился данный продукт в далекой Америке в 2003 году.

Программа устанавливается на хостинг – хранилище, на котором располагаются файлы сайта. С помощью WordPress проще будет администрировать ресурс и управлять им.

Как же выбрать хостинг для WordPress? Стоит обратить внимание на опыт присутствия на рынке и репутацию компании, предлагающей услугу, наличие у нее оперативной техподдержки и выставляемую цену, конечно. На Украине, к слову, выбрать хостинг можно здесь: https://cityhost.ua/hosting-dlya-wordpress/, у компании CityHost. На серверном оборудовании данной фирмы работают крупные интернет-площадки и виртуальные магазины, имеющие высокую посещаемость, функционируют другие проекты. Можно выбрать, отталкиваясь от возможностей и стоимости подходящий тарифный план. Сотрудники компании проконсультируют и помогут определиться с оптимальным вариантом хостинга.

Основные задачи WordPress – упростить работу хозяину сайта в размещении контента, во вставке картинок, фото- и видеоматериалов, модерировании комментариев пользователей. Еще из задач – отображать страницы сайта его посетителям. Также – управлять персоналом и подписчиками (сюда входят обычные подписчики, администраторы интернет-площадки и т.д.). Для каждой группы прописываются правила доступа к инструментам админки.

Например, комментарии. Их можно публиковать, изменять, если там есть ошибки или нецензурные выражения, вообще удалять.

Среди преимуществ WordPress – большой спектр дополнений, который позволяет расширять функционал сайта, быстрая установка программы. Также интуитивно очень понятная инструкция, плюс огромное количество информации про это решение в интернете, например, доступное описание ошибок и способов их устранения.

Областей применения программы WordPress немало. Это всевозможные блоги, интернет-магазины, информационные ресурсы, портфолио, форумы. На каждую потребность в данном решении обязательно отыщется свой инструментарий.

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