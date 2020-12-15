Воск – актуальная косметика для разных видов мебели

Косметика бывает не только у людей, свои уходовые средства есть и у мебели. Ведь с годами так привлекательные одно время столы, стенки, комоды, шкафы и другие представители обстановки квартир (офисов, иных помещений) могут утратить прекрасный первоначальный внешний вид. Например, существует такое средство, как воск для мебели. Это средство может помочь избавить мебель от разных сколов, царапин и трещин, которые иногда появляются в процессе эксплуатации. Средство вполне доступное по деньгам, купить воск для мебели можно в торговых центрах, где есть отделы с такой специальной косметикой, также можно заказать через интернет-магазины.

Воск можно применять для разных поверхностей мебели, включая лакированные. Такое средство при нанесении прочно обоснуется в трещине, сколе или царапине, и ему не будет грозить вымывание.

Воск может быть нескольких видов: мягкий, твердый и жидкий. После использования на мебели мягкого средства ее поверхность будет гладкой, а текстура станет иметь более глубокий оттенок. Твердый воск перед применением придется подогреть, чтобы он стал податливым, а нанесение на поверхность мебели не составляло труда. Жидкий воск сразу же готов к использованию, все уголки, резьба и другие составляющие мебельных поверхностей без труда впитают такое косметическое средство. Твердый воск отлично подходит для заделывания глубоких царапин и сколов в противовес мягкому воску, который способен на более легкий ремонт.

Мебельный воск – отличное решение, чтобы не менять предметы интерьера и в то же время заметно их обновить. У такого средства есть много достоинств. Среди них, к примеру, влагоустойчивость, экологичность, быстрота впитывания и высыхания, многообразие цветов и сохранение фактуры.

Перед приобретением воска стоит подумать, какая консистенция больше подойдет для конкретной мебели. В зависимости от выбранного вида средства стоит выбрать и инструментарий для нанесения его на поверхность – кисть, шпатель, щетка и прочее.

Удобная форма выпуска такой мебельной косметики – карандаш. Но если площадь обработки предполагается большая, то лучше приобрести более объемную тару. К примеру, купить воск в банках.

Чтобы средство хорошо впиталось, стоит тщательно подготовить поверхность – очистить ее, а если позволяет фактура, протереть влажной салфеткой и тщательно высушить.

Для лучшего сцепления нанесенную смесь стоит оставить на некоторое время на поверхности и не притрагиваться к последней. Обычно на упаковке указывается, какой необходимо выдержать срок.

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